“بنسبة نجاح 88.10%” وزارة التربية والتعليم تُعلن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بالاسم جميع المحافظات عبر موقعها الإلكتروني moe-ye.net

ما زال يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024، خاصة بعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات وبدأت أعمال التصحيح والتدقيق أول شهر يونيو الماضي، وأعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن انتهاء تلك العمليات وتم إعلان النتائج بشكل رسمي من جانب الوزارة، وأصبح الآن بإمكان الطلاب الاستعلام عن النتائج عن طريق الاسم أو عن طريق رقم الجلوس وذلك على مستوى كل المحافظات اليمنية المختلفة، ونطلعكم في السطور القادمة عن طرق الاستعلام عن النتائج بسهولة.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم بخصوص نتائج الصف التاسع اليمن 2024 أن نسبة النجاح في الشهادة الأساسية بلغت نحو 88.10% ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجتهم بعد أن تم الإعلان عنها من خلال الاتصال على رقم 161 عبر الهاتف الثابت أو من خلال شبكة يمن فورجي.

كما أعلن وزير التربية أيضًا أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للاختبارات 283 ألف و121 طالب وطالب، أما عن عدد الطلاب والطالبات الذين حضروا الاختبار بالفعل 275 ألف و405 طلاب وطالبات، وأما بالنسبة للطلاب الذين تغيبوا عن حضور الامتحانات فيبلغ عددهم 7 آلاف و716 طالب وطالبة، ونجح في الاختبارات 242 ألف و638 طالب وطالبة، ورسب في الامتحانات عدد يبلغ 32 ألفاً و767 طالب وطالبة، كما قال أن الطلاب الذين رسبوا في مادة أو مادتين فسيتم اختبارهم مرة أخرى في الدور التكميلي المقرر يوم 21 محرم القادم.

استخراج شهادة التعليم المتوسط 2024 اليمن

يمكنك الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن إلكترونياً من خلال إتباعك لمجموعة من الخطوات السلسة والبسيطة والتي تتمثل في الآتي:-