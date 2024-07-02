النسخة دي هي أفضل النسخ ومش هتلاقيها إلا هنا.. بالخطوات تحميل الواتساب الذهبي WhatsApp gold  2024

يعد تطبيق الواتساب الذهبي من أبرز التطبيقات التي تنافس الواتساب العادي، فهو من ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تستطيع عن طريقها إرسال الرسائل والمكالمات والسجلات مع الأشخاص المختلفة بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى، حيث تم استخدام هذا التطبيق في العديد من دول العالم المتنوعة والتي يصل عددهم إلى 180 دولة، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تطبيق الواتساب الذهبي

يستطيع أي شخص تحميل تطبيق الواتساب الذهبي على هاتفه من النوع الأندرويد عليه السير على الخطوات الآتية:

انقر على رابط الرسمي لتنزيل الواتس آب الذهبي أو عن طريق متجر بلاي وادخل اسم التطبيق في شريط البحث.

بعد ذلك انقر على داونلود وتمهل قليلا ثم انقر على ملفات التحميل في الجوال الخاص بك.

ثم انقر على تثبيت وسير على التعليمات الأخرى التي تم وضعها لفتح الواتس اب وعمل حساب عن طريق النقر على زر متابعة.

اطلع على الشروط والأحكام الموضوعة ثم قم بالموافقة عليها ثم اكتب رمز الدولة ورقم الجوال الخاص بك بصورة صحيحة.

إدراج رمز التحقق بعد ذلك إدخال الاسم وقم بوضع صورة إذا كنت ترغب في ذلك.

أهمية الواتساب الذهبي

هذه النسخة من الواتساب لها أهمية كبيرة جدا بالنسبة للعديد من الأشخاص، وهي: