10,000شدة بدوسة واحدة وانتا نايم.. طريقه شحن شدات ببجي مجانا 100% باللينك الرسمي

الرغبة في شحن شدات ببجي مجانا هو أمر مشترك فيما بين جميع لاعبي PBG تقريبًا، وذلك لأن هذه الشدات تمكن اللاعبين من إحراز تقدم كبير في اللعبة والاستمتاع أكثر من خلال تعزيز روح المنافسة بين اللاعبين ويجعلها أكثر تشويقًا وإمتاعًا، ولمن يريد الحصول على هذه الشدات مجانًا سنعرض عبر موقعنا كيفية ذلك بالتفصيل.

شحن شدات ببجي مجانا

في الحقيقة لا يمكن شحن شدات ببجي مجانا لأن الحصول على الشدات يكون في مقابل دفع اللاعب رسومًا بقيمة مالية تحدد حسب عدد الشدات المطلوبة، ولا يسمح لأي لاعب بالحصول على جواهر أو شدات أو أسلحة بشكل غير رسمي لأن هذا قد يؤدي إلى حظره من اللعبة ومشكلات أخرى.

طرق شحن شدات ببجي 2024

بعد معرفة أنه لا يمكن شحن شدات ببجي مجانا سنعرض فيما يلي الطرق المتاحة لشحن الشدات بشكل رسمي:

1-شحن شدات ببجي عبر موقع Midasbuy

يمكن شحن شدات PBG من خلال هذا الموقع باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع Midasbuy ” من هنا “. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. كتابة عنوان البريد الإلكتروني. إدخال الآي دي الخاص باللاعب. تحديد طريقة الدفع المناسبة. اختيار عدد الشدات المراد الحصول عليها. الانتظار قليلًا حتى يتلقى اللاعب رسالة من الموقع تحتوي على كود تفعيل الشدات أو البطاقات المطلوبة. الرجوع إلى الموقع لكتابة رقم ID اللاعب. إدخال كود البطاقة. إدراج رمز التحقق للتأكد من الهوية.

2- شحن شدات ببجي فودافون كاش

بالإمكان شحن شدات لعبة PBG عبر المحفظة الإلكترونية مثل فودافون كاش بسهولة من خلال اتباع هذه الخطوات:

كتابة الكود *9# والضغط على زر الاتصال. الضغط على خيار الدفع أون لاين. تحديد المبلغ المراد دفعه ابتداءً من 5 جنيهات. إدخال الرقم السري. سيتلقى المستخدم رسالة تتضمن بيانات الكارت بالكامل. يتم نسخ رقم الكارت الموجود في الرسالة. الذهاب إلى موقع midasbuy. تحديد خيار PBG Mobile. الضغط على أيقونة unknown cash. في اختيار طريقة الدفع يتم النقر على خيار credit card. كتابة رقم ID اللاعب. بمجرد التحقق من هوية اللاعب يتم تحديد عدد الشدات المراد شراؤه. سينتقل الموقع باللاعب إلى صفحة جديدة لإدخال رقم الفيزا. إدخال رقم الكارت السابق نسخه. إدراج رمز التحقق الموجود في البطاقة. كتابة اسم طاحب البطاقة. إدخال عنوان البريد الإلكتروني. سيتلقى اللاعب رسالة على رقم هاتفه تؤكد نجاح عملية الشراء.

إن شحن شدات ببجي مجانا يمكن من خلال بعض الطرق غير الرسمية والاحتيالية، ولكن هذا سيؤدي إلى وقوع اللاعب في مشكلات كبيرة أهمها حظره من اللعبة تمامًا.