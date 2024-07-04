الجديد شديد النسخة دي دمرت كل التوقعات .. تحميل جي بي واتس GB WhatsApp.. هذا هو الرابط

تستطيع تنزيل جي بي واتس على هاتفك عن طريق اتباع خطوات سلسة وبسيطة حتى تتمتع بالمزايا التي تم إضافتها، فهو عبارة عن نسخة محسنة من الواتس اب الأصلي أو ما يسمى بالواتساب الأخضر، وترغب الشركة بإضافة الكثير من المميزات والخصائص الأخرى لديها لزيادة متعة المستخدم، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تحميل جي بي واتس GB WhatsApp

يتمكن أي شخص الحصول على نسخة جي بي واتس على هاتفه عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى الرابط المتاح، أو قم بفتح تطبيق متجر بلاي على هاتفك ثم إدراج “تنزيل واتساب جي بي 2024”.

بعد ذلك فتح صفحة تنزيل التطبيق والتي بها الكثير من مزايا وخصائص جديدة متوفرة في النسخة الأخيرة.

ثم قم بالضغط على أيقونة ” نزل الآن مجانًا”.

سوف يحمل ملف apk على الهاتف الخاص بك.

قم بفتح إدارة الملفات على الجوال ثم حدد الملف واضغط على زر “تثبيت”.

وبالتالي تم تنزيل وتثبيته وسوف يظهر رمز التطبيق على الشاشة الرئيسية.

الولوج إلى التطبيق وقم بإدراج رقم الهاتف للتسجيل.

سوف تظهر نافذة منبثقة بها جميع الصفات والمميزات المتاحة في النسخة الجديدة منه.

ميزات تحميل واتساب جي بي الجديد

وإليكم أبرز المميزات التي توجد في تطبيق واتس آب جي بي، وهي: