اعرف نصيبك كام بعد الزيادة.. حصة الفرد في التموين لشهر يوليو 2024 وحقيقة زيادة نصيب المواطنين في المقررات التموينية

حصة الفرد في التموين لشهر يوليو، ‏نظرا لأهمية التموين كدعم موجه للطبقات الفقيرة المستحقة مثل أبناء الشهداء وبعض الأشخاص من محدودي الدخل المستفيدين من السلع الغذائية والخبز الموجود على البطاقة التموينية، بعد الكثير من القرارات الجديدة التي تم إصدارها بخصوص هذا الموضوع ازدادت عملية البحث مؤخرا عن تفاصيل الزيادة الجديدة التي تم توضيحها من قبل الجهات المختصة وزاد التساؤل من قبل المستفدين خصوصا بعد القرارات الجديدة الخاصة بتوزيع السلع على كافة المحافظات من قبل مكاتب التموين.

حقيقة زيادة نصيب الفرد في التموين

‏في الساعات القليلة الماضية بعد الإعلان عن الكثير من التغيرات في توزيع السلع التموينية الكثير من الأشخاص المستفيدين يتساءلون عن حقيقة الأخبار المنتشرة حول وجود زيادة جديدة على نصيبحصة الفرد في التموين لشهر يوليو علي البطاقة التموينة:

‏بعد تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول نظام توزيع السلع الغذائية على بطاقات التموين تم إعداد نظام جديد على كافة مكاتب التموين في المحافظات المختلفة حتى يتم إعادة تنظيم عملية التوزيع.

‏حيث أن هذا النظام يتضمن مراقبة شديدة على مكاتب التموين المتخصصة في توزيع السلع الغذائية حتى يتم ضمان وصول السلع الغذائية إلى المستحقين بصورة عادلة.

قامت وزارة التموين بإرسال خطابات إلى جميع الجهات المختصة في محافظات مصر المختلفة حتى يتم عمل مراقبة شديدة على عملية صرف السلع الخاصة بكل فرد على البطاقة والاهتمام بتحديث جميع البيانات الخاصة بالأشخاص المستحقة للحصول على التموين.

حصة الفرد في التموين لشهر يوليو بعد الزيادة

‏قامت وزارة التموين بتوضيح كافة الأمور الخاصة بالنظام الجديد أمام جميع المواطنين حتى يتمكنوا من معرفة السلع الخاصة بكل فرد على بطاقة التموين حيث يكون حق الفرد الواحد على التموين زجاجة زيت واحدة لكل فرد، بحيث لا يزيد عدد الزجاجات عن أربع زجاجات، وكذلك السكر لكل فرد كيس واحد أو اثنين على حسب الحاجة ولا يزيد عدد أكياس السكر على البطاقة الواحدة عن ستة أكياس.