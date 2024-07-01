علشان محدش يضحك عليك.. المقررات التموينية لشهر يوليو 2024 و ارتفاع نسب صرف سلع يوليو إلي 20٪ في اليوم الأول

المقررات التموينية لشهر يوليو2024، بداية شهر يوليو تبدأ مكاتب التموين على مستوى الجمهورية في صرف السلع والمقررات التموينية حيث يحصل كل مواطن على الحصة التموينية المسموحة له، واليوم سوف نتعرف على المقررات التموينية المقررة لشهر يوليو وماهي حقيقة زيادة الحصة التموينية وأسعار السلع وهل يوجد بها زيادة هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.

صرف المقررات التموينية لشهر يوليو 2024

بدء اليوم على مستوى الجمهورية من خلال أكثر من 40 منفذا صرف السلع والمقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو لصالح 64 مليون مواطن بعدد بطاقات يتجاوز 21 مليون بطاقة.

حيث يتم صرف أكثر من 31 صنفا من المقررات التموينية وذلك بقيمة تتجاوز 4 مليار جنيه لأسعار السلع التموينية، ومع اليوم الأول لصرف السلع التموينية زادت نسبة الصرف بنسبة 20%.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

أكدت وزارة التموين عن توفر مخزون استراتيجي من السلع التموينية وذلك من خلال 1500 مخزن، وأتاحت أكثر من 40 ألف منفذ تمويني مع العلم أن الوزارة قد أكدت علي ثبات أسعار السلع التموينية حيث تأتي أسعار المقررات التموينية لشهر يوليو كأسعار الشهر الماضي وتأتي على النحو التالي: