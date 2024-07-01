علشان محدش يضحك عليك.. المقررات التموينية لشهر يوليو 2024 و ارتفاع نسب صرف سلع يوليو إلي 20٪ في اليوم الأول

المقررات التموينية لشهر يوليو2024، بداية شهر يوليو تبدأ مكاتب التموين على مستوى الجمهورية في صرف السلع والمقررات التموينية حيث يحصل كل مواطن على الحصة التموينية المسموحة له، واليوم سوف نتعرف على المقررات التموينية المقررة لشهر يوليو وماهي حقيقة زيادة الحصة التموينية وأسعار السلع وهل يوجد بها زيادة هذا ما سنتعرف عليها معا في السطور القادمة فتابعونا.
صرف المقررات التموينية لشهر يوليو 2024
بدء اليوم على مستوى الجمهورية من خلال أكثر من 40 منفذا صرف السلع والمقررات التموينية الخاصة بشهر يوليو لصالح 64 مليون مواطن بعدد بطاقات يتجاوز 21 مليون بطاقة.
حيث يتم صرف أكثر من 31 صنفا من المقررات التموينية وذلك بقيمة تتجاوز 4 مليار جنيه لأسعار السلع التموينية، ومع اليوم الأول لصرف السلع التموينية زادت نسبة الصرف بنسبة 20%.
أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024
أكدت وزارة التموين عن توفر مخزون استراتيجي من السلع التموينية وذلك من خلال 1500 مخزن، وأتاحت أكثر من 40 ألف منفذ تمويني مع العلم أن الوزارة قد أكدت علي ثبات أسعار السلع التموينية حيث تأتي أسعار المقررات التموينية لشهر يوليو كأسعار الشهر الماضي وتأتي على النحو التالي:
- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12 جنيهًا و60 قرشًا.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.
- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.
- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.
- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.
- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- دقيق معبأ 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.
- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا.
- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.
- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.
- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.
- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.
- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.
- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.
- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.
- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.
- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.
- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.
- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.
- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.
- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.
- كيس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.
- كيس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.
- بسكويت يوليوز سادة بسعر جنيه ونصف.
- حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات.
- بسكويت يوليوز ويفر بسعر 2.75 جنيه.
- بسكويت تومورو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- بسكويت بوو أنواع بسعر 3.75 جنيه.
- طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.
- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.