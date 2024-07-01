أخيرًا عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني على القنوات الفضائية في هذا الموعد!!

أثار مسلسل السلطان محمد الفاتح ضجة كبيرة مع عرض أولى حلقات الموسم الأول، مما عمل على جذب ملايين المتابعين في مختلف أنحاء الدول، عبر تقديمها للحلقات المليئة بالأحداث التاريخية وهيبة السلطان محمد الفاتح وكيفية التخطيط الناجحة للقضاء على الأعداء، حتى أن الجميع يتساءل عن موعد عرض الجزء الثاني من المسلسل، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

إذاعة مسلسل السلطان محمد الفاتح جزء ثاني

بعد أثارت الجدل الكبيرة التي تركها مسلسل السلطان محمد الفاتح، فمن المتوقع أن يتم عرض الجزء الثاني من المسلسل مع نهاية شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى أن الحلقات تُذاع على كافة القنوات الفضائية المتخصصة في إذاعة هذا المسلسل التركي المليء بالأحداث الأكثر إثارة وتشويقًا، مع العلم أن المسلسل يتم عرض بعض الإعلانات الترويجية حوله خلال الأيام المقبلة، كمقدمة لما يحتويه من الأحداث التاريخية.

قناة الفجر الناقلة لمسلسل السلطان محمد

وتقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل الموسم الثاني من مسلسل السلطان محمد الفاتح، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة الفجر الجزائرية يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 12130.

استقطاب قناة الفجر الجزائرية يكون عمودي.

هذا وأن معامل الترميز الخاص بقناة الفجر الجزائرية فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة TRT الجديد

ويمكنك مشاهدة حلقات مسلسل السلطان محمد الفاتح عبر القناة التركية، كما في البيانات الأتيه:-