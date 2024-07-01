ربنا كريم.. … صرف مرتبات شهر يوليو 2024 المالية تزف بشرى سارة للعاملين

أعلنت وزارة المالية عن قرار تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024، حيث قررت تبكير صرف هذه المرتبات عن الموعد الرسمي المعتاد للموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية، تم إصدار بيان رسمي من الوزارة يعلن عن هذا القرار مما أثار اهتمام واسع بين العاملين في الوقت الحالي.

القرار يأتي في سياق جهود الوزارة لتسهيل إجراءات صرف المرتبات وتلبية احتياجات الموظفين في الأوقات المناسبة، يعد هذا الإعلان خطوة إيجابية تعكس اهتمام الحكومة بمصلحة العاملين وتوفير الاستقرار المالي لهم خلال هذه الفترة.

صرف مرتبات شهر يوليو 2024

أعلن شريف خيري رئيس قطاعات الحسابات والمديريات المالية قرار بتبكير صرف مرتبات شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لعام 2024، مما أوضح سيادته أنه تقرر صرف مرتبات شهر يوليو 2024 اعتبارًا من يوم الخميس 18 من الشهر الجاري مع صرف المتأخرات في أيام 8، 10، و11 من الشهر الحالي.

هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الحكومة لتسهيل إجراءات صرف المرتبات وتلبية احتياجات الموظفين في الأوقات المحددة، ما يعكس اهتمامًا مصلحة العاملين وتحقيق الاستقرار المالي لهم خلال هذه الفترة الحساسة.

أماكن صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بعد قرار تقديم صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لموظفي القطاعات الحكومية، يمكن للعاملين الاستفادة من هذه الخدمة من خلال ماكينات الصرف الآلي (ATM) المتاحة في فروع البنوك ومكاتب البريد المصري عبر جميع المحافظات، هذه الخطوة تأتي لتسهيل عملية صرف المرتبات وتوفير راحة أكبر للموظفين،

حيث يمكن سحب مرتباتهم بسهولة ويسر في أي وقت يناسبهم دون الحاجة إلى الانتظار في الصفوف الطويلة، تعتبر ماكينات الصرف الآلي من وسائل الخدمة المالية الحديثة التي توفر للموظفين إمكانية الوصول السريع إلى أموالهم بشكل آمن وموثوق به، تتميز هذه الخدمة بتوفرها في شبكة واسعة من الفروع البنكية ومكاتب البريد عبر البلاد ما يسهل على الموظفين الوصول إليها بسهولة في مختلف المناطق.