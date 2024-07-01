بشكل رسمي وزارة التربية السورية تعلن عن رابط الاستعلام عننتائج البكالوريا سوريا 2024

يبحث كافة الطلبة والطالبات السوريين عن نتائج البكالوريا لعام 2024، وذلك للفرع العلمي والأدبي، حيث قام الوزير محمد عامر بالإعلان عن موعد ظهور نتائج البكالوريا في سوريا لسنة 2024م، وأوضح بأن جميع الطلبة يستطيعون استخراج نتائجهم باستخدام رقم الاكتتاب واسمهم الثلاثي، كما أكد بأن النتائج يتم عرضها على موقع الوزارة الإلكتروني وطالب جميع الطلبة بعدم تصديق الأخبار الشائعة أو الكاذبة.

نتائج البكالوريا سوريا 2024

تعد نتائج البكالوريا هي من أبرز النتائج التي ينتظرها جميع الطلبة، لأن هذه النتائج تحدد مدى قبول الطالب في الكلية التي يريدها، حيث إن كل كلية تتطلب مجموع محدد في مرحلة الثانوية العامة السورية.

ويسعى كافة الطلبة للحصول على الدرجات العليا للالتحاق بكليات القمة المرغوب فيها ، وجدير بالذكر بأن اختبارات الباكالوريا انتهت في 13 من شهر يونيو لعام 2024 وتم توزيع 150 ألف معلم للإشراف على الامتحانات في سوريا للحصول على الشفافية في العملية الامتحانية.

معرفة نتائج البكالوريا عبر موقع الوزارة

تستطيع الاستعلام عن نتائج البكالوريا في دولة سوريا من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها وسنتعرف على تلك الخطوات من خلال الآتي