“اغاني وضحك طول اليوم”.. تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات “توم وجيري، ميكي، طيور الجنة” لمشاهدة الكرتون وبرامج الاطفال

تردد قنوات الاطفال 2024، يبحث الالاف عن تردد قنوات الاطفال 2024 التي تعد من الاشياء التي تعمل على تسلية الصغار من عمر شهور وحتى سبع سنوات، حيث تقوم قنوات الاطفال على مدار الساعة بعرض باقة متنوعة من اغاني وبرامج الاطفال الممتعة التي تهدف إلى تعليمهم واكسابهم الكثير من الاشياء الحسنة مثل:”حب الحير للغير، التعاون مع الآخرين، احترام الكبير،…”، واليكم خطوات تنزيل تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024 على الريسيفر الخاص بكم.

تردد قنوات الاطفال 2024

يمكنك في أقل من دقيقة استقبال وضبط تردد قنوات الاطفال 2024 على جهاز الريسيفر والتمتع بمشاهدة ما تعرضه بشكل مجاني من افلام ومسلسلات كرتون ممتعة، حيث تقوم بعرض افلام الكرتون الشيقة التي لا يمل منها الاطفال الصغار مثل:”بطوط، كابتن ماجد، السمكة نيمو، طرازان،…”، واليكم الاحداثيات الخاصة بكل قناة:

تردد قناة طيور الجنة

التردد: 11310.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

التردد: 11393.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري

التردد: 11355.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ميكي

التردد 11528 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ ¾ الاستقطاب أفقي الجودة HD

تردد قناة ماجد

القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب رأسي التردد 12221 معامل تصحيح الخطأ ¾ معدل ترميز 27500

تردد قناة بطوط

التردد 11594 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 الجودة HD معامل تصحيح الخطأ ¾

طريقة استقبال تردد قنوات الاطفال 2024

كما يمكنك استقبال تردد قنوات الاطفال 2024 على جهازك بسهولة: