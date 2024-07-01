“اغاني وضحك طول اليوم”.. تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات “توم وجيري، ميكي، طيور الجنة” لمشاهدة الكرتون وبرامج الاطفال

Dina elmaghraby تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“اغاني وضحك طول اليوم”.. تردد قنوات الاطفال 2024 على النايل سات “توم وجيري، ميكي، طيور الجنة” لمشاهدة الكرتون وبرامج الاطفال
تردد قنوات الاطفال 2024

تردد قنوات الاطفال 2024، يبحث الالاف عن تردد قنوات الاطفال 2024 التي تعد من الاشياء التي تعمل على تسلية الصغار من عمر شهور وحتى سبع سنوات، حيث تقوم قنوات الاطفال على مدار الساعة بعرض باقة متنوعة من اغاني وبرامج الاطفال الممتعة التي تهدف إلى تعليمهم واكسابهم الكثير من الاشياء الحسنة مثل:”حب الحير للغير، التعاون مع الآخرين، احترام الكبير،…”، واليكم خطوات تنزيل تردد قنوات الاطفال الجديدة 2024 على الريسيفر الخاص بكم.

تردد قنوات الاطفال 2024

يمكنك في أقل من دقيقة استقبال وضبط تردد قنوات الاطفال 2024 على جهاز الريسيفر والتمتع بمشاهدة ما تعرضه بشكل مجاني من افلام ومسلسلات كرتون ممتعة، حيث تقوم بعرض افلام الكرتون الشيقة التي لا يمل منها الاطفال الصغار مثل:”بطوط، كابتن ماجد، السمكة نيمو، طرازان،…”، واليكم الاحداثيات الخاصة بكل قناة:

تردد قناة طيور الجنة

  • التردد: 11310.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور بيبي

  • التردد: 11393.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة توم وجيري

  • التردد: 11355.
  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل الاستقطاب: عمودي

تردد قناة ميكي 

التردد11528
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ¾
الاستقطابأفقي
الجودةHD

تردد قناة ماجد

القمر الصناعينايل سات
الاستقطابرأسي
التردد12221
معامل تصحيح الخطأ¾
معدل ترميز27500

تردد قناة بطوط

التردد11594
الاستقطابأفقي
معدل الترميز27500
الجودةHD
معامل تصحيح الخطأ¾

طريقة استقبال تردد قنوات الاطفال 2024

كما يمكنك استقبال تردد قنوات الاطفال 2024 على جهازك بسهولة:

  • قم بالضغط على كلمة menu الموجودة في الريموت.
  • قم باختيار ايقونة التركيب الهوائي.
  • قم باختيار كلمة اضافة تردد قناة جديدة.
  • ادخل التردد وكافة الاحداثيات الخاصة بالقناة.
  • اضغط على كلمة “بدء البحث”.
  • انتظر حتى الانتهاء من البحث، ثم اضغط على كلمة “حفظ”.
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معلومات الكاتب
Dina elmaghraby

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