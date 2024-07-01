مفاجآت جديدة الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على القنوات الفضائيه

عشاق مسلسلات الدراما التاريخية يبحثون عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين بعد النجاح الكبير الذي حققها الجزء الأول، حيث أن المسلسل يعرض مدبلج الى اللغه العربيه على عدد من القنوات الفضائية واستطاع أن ينال على اعجاب الجميع ويصبح من أشهر المسلسلات في الوطن العربي وتدور قصته حول القائد صلاح الدين والفتوحات لتحرير البلاد ويواجه العديد من الصعوبات والمعارك والتحديات المختلفة التي يعيشها المشاهد في حالة من الترقب فإن المسلسل جذب عدد كبير إليه، وسوف نعرض خلال الفقرات التالية عن موعد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني

بعد النجاح الكبير الذي حققه عن موسم الاول فان الجميع منتظر عرض موسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الذي تدور أحداثه حول هزيمة الصليبيين بعد احتلال بلاد المسلمين فإن تصوير الحلقات يكون بجوده عليها وأداء درامي رائع في المسلسل من بطولة اغور غونيش ويشاركه عدد من الابطال مثل محمد علي نور أوغلو والذي يجسد دور السلطان عادل نور الدين زنكي، حيث أنه من المقرر أن تبدأ حلقات الموسم الثاني من المسلسل في شهر سبتمبر القادم وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية من أهمهم قناة الفجر الجزائرية و قناة اي تي في التركية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

تردد قناة الفجر الجزائرية يكون 12645.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

جودة القناة hd.

تردد قناة اي تي في التركية على النايل سات يكون 10536 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطا 5/6 جودة القناة hd.