تحميل جاتا 5 GTA ⭐⭐⭐⭐ بحجم صغير للهاتف والكمبيوتر وعلي كــافة الاصدارات.. بعـــودة الايام الحلوة

تحميل جاتا 5 شغل تفكير محبي الألعاب الإلكترونية خلال هذه الفترة، وذلك لانهم يريدون الاستمتاع باللعبة داخل تجربة متكاملة من المعارك والحروب، حيث أصبح الآن بامكان تحميل لعبة جاتا Apk على شاشة الهاتف الصغيرة بجودة عالية، دون الحاجة للجلوس وراء شاشة الكمبيوتر، وذلك بعد أن أعلنت شركة روكستار جيمز عن امكانية تنزيلها على الاندرويد والايفون، وإليكم طريقة التنزيل في السطور القادمة.

تحميل جاتا 5

أعلنت شركة روكستار جيمز بيانا رسميا لها يفيد بأن تحميل جاتا 5 ما عاد يقتصر على الكمبيوتر فقط، بل أصبح بالإمكان تنزيل اللعبة على الهواتف الذكية الاندرويد والايفون ، وتكون طريقة التحميل بالشكل التالي:

الذهاب إلى متجر التطبيقات الموجود على هاتفك.

قم بالدخول على جوجل بلاي اذا كنت من مستخدمي الاندرويد.

أو قم بالدخول على اب ستور إذا كنت من مستخدمي الايفون.

بعد ذلك يتم إدراج اسم اللعبة في خانة البحث باللغة العربية جاتا أو الإنجليزية لعبة Grand Theft Auto.

ثم بعد قم بالضغط على زر التنزيل.

ومن ثم قم بالموافقة على شروط وأحكام اللعبة.

وأخيراً قم بفتح اللعبة والاستمتاع بتجربة مثيرة.

شفرات لعبة جاتا

بعد التعرف على طريقة تحميل جاتا 5 على كل من هواتف الاندرويد والايفون، نعرض لكم أهم الشفرات التي تضفي على اللعبة روح الاثارة والمتعة والتشويق، ومن أهم هذه الشفرات ما يلي: