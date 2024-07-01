طريقة مضمونة 100% تحميل واتساب بلس آخر إصدار 2024

حاز الإصدار الأخير من تطبيق واتساب بلس على اهتمام الكثير من الأفراد، وذلك بسبب قيام الشركة المتطورة وإدارة التطبيق بإجراء بعض التعديلات عليه وجعله يوفر مزايا عديدة لجميع المستخدمين مقارنة بتطبيقات الدردشة الأخرى، حيث يعتبر تطبيق واتساب بلس هو من أكثر التطبيقات المستخدمة في كافة دول العالم بسبب سهولة استخدامه وأمانه الشديد.

واتساب بلس آخر إصدار

تم تحديث تطبيق واتساب بلس بالكثير من الأمور، حيث جاء التحديث الأخير بالمزايا التالية:

يمكنك التحديث من جدولة الرسائل بمعنى أنك تستطيع تحديد موعد إرسال الرسالة إلى الشخص المستلم.

تستطيع إخفاء كلمة نشط الآن والتي تؤكد اتصالك بشبكات الإنترنت.

تمكنك من إخفاء يتم الآن كتابة رسالة أو تسجيل مقاطع صوتية.

من الممكن إلغاء العلامات الزرقاء التي تظهر عندما تفتح الرسالة أو تقرأها، وذلك يعطيك الحرية الكاملة في اختيار الوقت الذي تريد الرد فيه على الرسائل أو عدم الرد.

من الممكن تحديد بعض الرسائل المحددة ليقوم التطبيق بالرد عليها بشكل تلقائي عندما تكون مشغول بأي شيء.

يوفر التحديث الجديد الكثير من السمات التي تتناسب مع احتياجاتك.

عيوب تطبيق واتساب بلس

تعتبر مميزات تطبيق واتساب بلس كثيرة ومتعددة مقارنة بسلبياته، حيث جاءت عيوب التطبيق كالتالي: