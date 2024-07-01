خطوات شحن كوينز بيس موبايل 2024 وكيفية شراء الكوينز من المتجر

لعبه اي فوتبول بيس من الالعاب الشهيرة التي تعد من اقدم العاب الالكترونيه لكرة القدم، حيث انها معروفة في جميع دول العالم ولها شعبية كبيرة بين مختلف الأشخاص ومحبي كرة القدم، حيث يمكن للاعبين أن يستمتعوا بمغامرة داخل الملعب واختيار اللاعبين والشخصيات المفضلة لديهم اختيار الأندية من خلال لعبة اي فوتبول بيس، كذلك توفر لهم شحن كوينزات مجاني للحصول على مميزات كثيره وسوف نعرض لكم اكثر من طريقة للحصول على كوينزات اي فوتبول بيس.

كيفيه شحن كوينزات بيس 2024

احصل على العديد من الكوينزات والجواهر التي توفر لكم مميزات إضافية في اللعبة مثل تطوير الشخصية وتحسين الأداء والواقع الافتراضي وتوفير عدد من الشخصيات ذات المهارات العالية في كرة القدم من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

اضغط على رابط الموقع الرسمي للعبه أي فوتبول بيس .

. ثم اضغط على شحن كوينزات حدد البلد وادخل الكود.

ثم اختر طريقة الدفع وادخل رقم التعريف للاعب ويضغط على شحن كوينزات وسوف تصل العدد الذي قمت بشحنه.

وسوف تصلك رسالة تأكيد عبر حسابك على اللعبه بشحن الكوينزات وتستطيع ان تستخدمها في اي وقت.

خطوات شحن كوينز بيس من خلال متجر

تستطيع شحن كوينز بيس من خلال متجر جوجل بلاي بخطوات سهله وبسيطه تتمثل فيما يلي: