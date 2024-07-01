تنزيل الوتساب عمر الأزرق WhatsApp Omar Al-Azraq  اخر اصدار 2024

hana masoud تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
تنزيل الوتساب عمر الأزرق WhatsApp Omar Al-Azraq  اخر اصدار 2024

حمل الان عبر جوالك واستمتع بعدد كبير من المميزات التي يقدمها وتساب عمر الأزرق الذي يوفر للمستخدمين مزايا متعددة لتحسين تجربة المراسلة حيث انه تطبيق لارسال واستقبال المحادثات مع الآخرين فيمكنك أن تستمتع مكالمات جماعية واستكرات كثيرة وقراءة الرسائل المحذوفه وتخصيص واجهة خاصة بك وتشفير الرسائل وغيرها من المزايا الاخرى، لذلك سوف نعرض لكم طريقة تحميل واتساب عمر الأزرق عبر أجهزة الهواتف الذكية.

مزايا تحميل واتساب عمر الأزرق

  • يمكن تخصيص رمز لقفل الواتساب او استخدام البصمة او بصمه الوجه كما تريد.
  • يمكنك التحكم بشكل كامل في من يرى حالتك على الوتس واخر ظهور لك ومن يطلع على ملفك الشخصي وهذا يحافظ على سرية البيانات.
  • يوفر لك حرية كبيرة في إرسال الوسائد والصور والمستندات بدون قيود حيث يمكن أن يتعامل مع الفيديوهات باحجام كبيرة ويتم إرسالها بجودة عالية
  • من خلال تستطيع تحويل الرسائل لأكبر عدد من الأصدقاء.
  • يسمح لك بالمكالمات صوتية ومكالمات فيديو مجاني.
  • يوفر لك تغيير الخطوط وتغيير اللون والحجم.

طريقه تحميل الواتس اب الذهبي

تستطيع الان تحميل الواتساب الازرق على هاتفك والاستمتاع بـ المميزات السابقة والاضافات الجديدة من خلال عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

  • اضغط على رابط واتساب عمر الأزرق ثم اضغط على تنزيل.
  • وقم بالموافقة على تنزيل التطبيقات مجهولة المصدر من هاتفك والسماح الأذونات بذلك.
  • وبعد اكتمال التنزيل قم بالتثبيت عبر الهاتف وفتح الواتس اب وإدخال رقم الهاتف بإدخال رمز التحقق.
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معلومات الكاتب
hana masoud

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