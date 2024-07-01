نتائج السادس ظهرت!!.. رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق

مرحلة السادس الاعدادي، من أكثر المراحل الدراسية التي تهتم بها وزارة التربية العراقية اهتمامًا بالغًا في الوقت الحالي، مع استمرار الامتحانات على مستوى محافظات العراق، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المديريات، وهم على وشك الانتهاء من الامتحانات، ليتم العمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

عرض نتائج السادس الاعدادي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الإنتقال بشكل مباشر إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم العمل على إدخال رمز التحقق المرئي في خانة تسجيل الدخول.

كذلك يتم تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم في دولة العراق.

النقر مباشرة على زر “بحث”.

وفي نهاية الأمر يتم عرض كشوفات النتائج.

أعمال تصحيح امتحانات الصف السادس الإعدادي

بعد الانتهاء من امتحانات السادس الإعدادي، تقوم وزارة التربية العراقية بمختلف العاملين فيها، بالبدء في أعمال التصحيح والمراجعة التي تشمل كافة الأوراق الخاصة بالطلاب والطالبات في الدولة، حتى أنه في نهاية الأمر يتم اعتماد النتائج والعمل على رفع الكشوفات عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، لسهولة استخراج كشوفات النتائج الخاصة بالطلاب.