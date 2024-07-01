استعلم برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024 عبر موقع الوزارة

في ظل البحث المستمر من قبل العديد من الطلاب لمعرفة رابط الحصول على نتائج الصف التاسع اليمن 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع باستخدام رقم الجلوس قريبًا، كما أوضحت الوزارة طرق الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف التاسع عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن 2024:

ادخل على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

ثم اضغط على خيار “خدمات الوزارة” الموجود في أعلى الصفحة.

بعد ذلك ستظهر قائمة منسدلة، اختر منها “النتائج”.

سيتم نقلك إلى صفحة مخصصة للاستعلام عن النتيجة.

ثم حدد العام الدراسي 2023/2024.

بعد ذلك أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي ترغب في معرفة نتيجته.

ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجات الطالب والمجموع الكلي.

طرق آخري للاستعلام عن نتيجة طلاب اليمن 2024

انتظر طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة لأكثر من شهر ونصف ظهور النتائج يوميًا، وما زلنا نتابع عملية رفعها على المواقع الرسمية لوزارة التربية والتعليم، يمكن أيضًا الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس عبر الاتصال على الرقم (161)، وللمساعدة في الحصول على النتيجة عند رفعها على موقع الوزارة، يمكنكم إرسال رقم الجلوس في تعليق على الموقع.

نتائج التاسع 2024 اليمن Yemenexam

إليكم خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع 2024 اليمن Yemenexam: