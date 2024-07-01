الان.. عرض كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعموم العراق

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
الان.. عرض كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعموم العراق

عمليات البحث تزداد بشكل كبير في الوقت الحالي حول كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، التي تضم عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم المالي المتقدم، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يُساهم إلى حد كبير في دعم الأشخاص المتقدمين، عبر تقديم الدعم المالي لهم، ويمكنك الإستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات عرض كشوفات الرعاية الاجتماعية

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عقب صدورها مباشرة، وفقًا للأتي:-

  • أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.
  • ليتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.
  • مع تدوين كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
  • تحديد الوجبة السابعة والمحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.
  • النقر على زر “بحث”.
  • حتى يتم عرض جميع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية.
الان.. عرض كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعموم العراق
الان.. عرض كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعموم العراق

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

وعن الشروط التي يجب وأن تتوفر في كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، كما يلي:-

  • أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
  • كذلك يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في دولة العراق.
  • ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية تمنعه من الحصول على الدعم.
  • تُخفف الأعباء الاقتصادية عن الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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