شاهد الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس عبر تنزيل تردد قناة الفجر

يعد مسلسل قيامة عثمان هو من أكثر المسلسلات التي يحب مشاهدتها الكثير من المواطنين في كافة الدول العربية بالأخص الجزء السادس منه، حيث يحتوي على أحداث جديدة وتاريخية، كما يعتبر من أبرز الأعمال التركية الموجودة خلال الآونة الأخيرة، وذلك نال إعجاب الكثيرين، وخلال ذلك المقال سنعرض لكم تفاصيل الحلقة 165 من الجزء السادس لمسلسل قيامة عثمان.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

ازداد البحث من قبل الكثير من المتابعين لمسلسل قيامة عثمان حول موعد نزول الحلقة 165 من المسلسل، وهي أول حلقة في الجزء السادس حيث تم الانتهاء من حلقات الجزء الخامس كلها.

وأعلنت بعض المصادر بأنه من المحتمل أن يتم نزول الجزء السادس من المسلسل خلال شهر أكتوبر القادم، وسيتم عرضه على قناة ATV التركية أو قناة الفجر الجزائرية أو الموقع الالكتروني قصة عشق.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمتابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس 2024

بدأت عمليات الترويج للموسم السادس والجديد في مسلسل قيامة عثمان، وذلك عن طريق نشر الكثير من مقاطع الفيديوهات المسربة على مواقع السوشيال ميديا.

وتعتبر قناة الفجر الجزائرية هي من أهم القنوات التي تقوم بنقل مسلسل قيامة عثمان بشكل دوري، لذلك ينبغي على كل شخص ضبط تردد القناة ومتابعة المسلسل، وذلك من خلال إضافة البيانات التالية:

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز :27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

كما تستطيع تنزيل التردد الخاص بالقناة على جهاز الاستقبال الذي يخصك من خلال التوجه إلى قائمة الإعدادات وتحديد عملية التثبيت اليدوي ثم إضافة جميع المعلومات المتعلقة بالتردد والضغط على أيقونة البحث وستعرض أمامك القناة.