سلي طفلك وضحكه طول الوقت.. نزل تردد قناة كراميش الجديد 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة بجودة هائلة!

قناة كراميش من أكثر القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي ومميز أمام جميع المتابعين من مختلف الدول العربية، حتى أن القناة تُحدث ترددها من وقت إلى أخر حيث تتناسب مع مختلف الأعمار، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة كراميش الجديد 2024 أطفال

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم استقبال قناة كراميش أطفال الجديد على العديد من الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد فهو 11430.

معامل الترميز للقناة ذاتها يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

استقبل التردد الجديد قناة كراميش أطفال 2024 العرب سات

ويمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة كراميش أطفال الجديد على كافة الأقمار الصناعية الأخرى، وفقًا للبيانات المنصوص عليها كالأتي:-

القمر الصناعي لقناة كراميش يكون العرب سات.

التردد الخاص بقناة كراميش يكون 11390.

استقطاب القناة فهو عمودي.

في حين أن معامل الترميز لقناة كراميش يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ما تقدمه قناة كراميش أطفال؟

تقدم القناة العديد من الأفلام الكرتونية المميزة والتي يستمتع بها الأطفال، إضافة إلى أنها تتناسب مع جميع الأطفال حتى سن الـ 12 عامًا، فضلاً عن بثها إلى البرامج الدينية التي تعمل على زيادة وعي الأطفال، وكذلك البرامج التنموية والتطوير الخاص بمهاراتهم.