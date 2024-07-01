الآن spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي في كل المحافظات العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، تتزايد عمليات البحث حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في ظل تدهور الاحوال الاقتصادية للبلاد جراء الازمة العالمية، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أشهر البرامج التي تقدم الدعم المادي لكافة الفقراء والمحتاجين ممن تنطبق عليهم الشروط بغرض توفير حياة كريمة لهم ومنع العوز وسد احتياجاتهم الاساسية، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

حتى الآن لم تعلن وزارة العمل العراقية عن موعد الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي تشغل بال قطاع كبير من الفقراء والمحتاجين ممن أعلنوا عن غضبهم من تأخر الاعلان عن اسماء المستفيدين، وسابقا أوضحت الحكومة أن سبب التأخر في الاعلان عن تلك الوجبة يرجع إلى عدم وجود موارد مالية تكفي لصرف الدعم للمستفيدين، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عنها في أقرب وقت، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الالكترونية على شبكة الانترنت.

قم بالدخول إلى قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد الوجبة السابعة.

ادخل البيانات الخاصة بك مثل رقم الهوية الوطنية واسم المحافظة.

قم بالضغط على كلمة “تحميل الكشوف”.

سيتم تحميل الكشوف بسهولة على جهازك في حالة اعتمادها.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

واليكم شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وفقا لما حددته الوزارة: