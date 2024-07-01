اشترك وفوز حالًا .. شارك في مسابقة الحلم على MBC شروط الفوز بملايين مع مصطفى الآغا

يزداد اهتمام الأشخاص من جميع أنحاء دول العالم خلال تلك الفترة لمعرفة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم التي يتم عرضها على قناة ام بي سي مصر، لأن يرغب العديد من الأشخاص تحقيق أحلامهم والفوز بالجوائز الكبرى التي يتم تقديمها من خلال تلك المسابقة، ومن المعروف أن الإعلامي المشهور مصطفى الآغا هو الذي يقوم بتقديم تلك المسابقة منذ أن تم انشائها حتى الآن، كما أن تلك المسابقة تتميز بمصدقيتها؛ لذلك يرغب العديد بالاشتراك بها.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة حتى تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يجب أن يمتلك المتقدم حساب في أحد البنوك. على المتقدم أن يكون من أصل عربي. وصل المتقدم إلى سن الرشد في بلده. يجب الموافقة على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالمسابقة.

مواعيد سحب مسابقة الحلم 2024

تم الإعلان من قبل إدارة مسابقة الحلم عن المواعيد الخاصة بسحب الجوائز المتعلقة بالموسم الجديد لعام 2024، حيث أعلنت تلك الإدارة بأن سحب الجائزة الكبرى التي تكون قيمتها مليون دولار سوف يكون في منتصف شهر يونيو حتى آخر شهر ديسمبر، أما بالنسبة للجائزة التي تكون قيمتها 100 ألف دولار سوف يكون السحب الخاص بها في أول خميس من كل شهر ميلادي، أما بالنسبة لسحب الجائزة التي تكون قيمتها 5000 دولار يمكنكم سحبها من خلال تطبيق الحلم كل يوم سبت.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

لكي تستطيع الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على الجوائز الكبرى التي يتم تقديمها من قبل تلك المسابقة يجب عليك أن تقوم بإرسال رسالة نصية يكون محتواها كلمة حلم أو دريم على الرقم المخصص لبلدك، وبعد إرسال تلك الرسالة سوف يتم إرسال مجموعة من الأسئلة يجب الإجابة عليهم بشكل صحيح، وسوف تصلك رسالة قصيرة تؤكد أنك قد قمت بالانضمام إلى المسابقة.