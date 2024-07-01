احصل على 40000 💵 خطوة بخطوة.. طريقة حجز العملات الأجنبية عبر مصرف ليبيا المركزي 2024

المصرف المركزي الليبي أتاحت رابط إلكتروني يمكن من خلاله حجز العملات الأجنبية بحد أقصى 4 آلاف دولار أمريكي للفرد الواحد، وذلك بعد توافر مجموعة من الشروط بغرض منع استغلال المواطنين من تجار العملة وتوفير الوقت والجهد لدى المواطنين، حيث يمكن حجز العملة الأجنبية بكل سهولة بشكل إلكتروني ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم خطوات حجز العملة الأجنبية وأهم الشروط الواجب توافرها.

رابط حجز العملات الأجنبية عبر مصرف ليبيا المركزي

أصبح بإمكان المواطنين في ليبيا حجز العملات الأجنبية بكل سهولة عبر الإنترنت وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة حيث يمكن حجز العملة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لبنك ليبيا المركزي الرسمي.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية الوطنية.

اتبع التعليمات الموجودة ثم اضغط على كلمة تأكيد الحجز.

يتم بعد ذلك تحويل المبلغ الذي تريده في حسابك الشخصي.

شروط حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي

في السياق نفسه أوضح بنك ليبيا المركزي عن الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المواطنين الراغبين في حجز العملات الأجنبية عبر مصرف ليبيا المركزي وجاءت الشروط على النحو التالي: