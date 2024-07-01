بشكل رسمي.. صرف رواتب المدنيين والعسكريين في العراق لشهر يوليو (تموز) في هذا الموعد.. بشري سارة لمواطنين العراق

تم في العراق صرف رواتب المدنيين والعسكريين بهدف دعم الكوادر الحكومية وتحفيزهم على أداء أفضل في خدمة البلاد، هذه الخطوة تعكس اهتمام الحكومة في تحسين مستوى معيشة الموظفين والجنود، وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، إطلاق الرواتب يشجع على الإنتاجية والولاء للوطن، كما يزيد من الرضا الوظيفي ويعزز الروح المعنوية، هذا التحرك الإيجابي يساهم في بناء دولة مدنية قوية ومزدهرة في العراق.

اطلاق رواتب المدنيين والعسكريين

وفي صدد هذا الخبر حيث أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد عن بدء عملية صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز بشكل تدريجي ومنتظم، هذا وشددت الهيئة على ضرورة حضور جميع المتقاعدين الذين يتلقون رسائل نصية إلى فروع البنوك ونقاط الدفع الإلكترونية في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم بسلاسة وفي الوقت المحدد.

موعد صرف الرواتب في العراق

أعلنت الهيئة الوطنية للتقاعد أنه اعتبارا من اليوم، سوف يتم تحويل رواتب المتقاعدين، سواء كانوا من الفئة العسكرية أو المدنية، مباشرة إلى حساباتهم الشخصية، هذه الرواتب تشتمل على استحقاقات شهر تموز من العام 2024، يمكن لكل المتقاعدين، سواء كانوا من الخدمة العسكرية أو المدنية، الاستفادة من خدمات السحب النقدي عبر الفروع المختلفة للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى منافذ الدفع الإلكتروني المنتشرة في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات، هذا الإجراء يشمل جميع الأفراد المتقاعدين الذين خدموا في القوات المسلحة أو الذين كانوا يعملون في الوظائف المدنية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية حصول المتقاعدين على مستحقاتهم المالية بطرق أكثر كفاءة وأمانا.