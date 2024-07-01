طريقة تحميل واتساب الذهبي وماهي مميزات الواتساب الذهبي

يعد تطبيق واتس آب الذهبي هو من ضمن التطبيقات الرائعة والمميزة و التي يريد الكثير من الأشخاص أن يقوموا باستخدامه، و هو يعد نسخة و قد تم تعديلها من تطبيق واتس آب العادي و الأصلي و يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، و قد قام الكثير من الأشخاص بتحميل هذا التطبيق و قد حظي هذا التطبيق على شهرة واسعة و كبيرة و ذلك على مستوى العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.

طريقة تحميل واتس آب الذهبي

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن طريقة تحميل واتساب الذهبي، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات يجب إتباعها و هى:

أولا أدخل على جوجل بلاي أو أب ستور علي حسب نوع الجهاز الخاص بك.

بعد ذلك أكتب إسم التطبيق في خانة البحث.

بعد أن يظهر التطبيق قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على زر تحميل تطبيق واتس آب الذهبي.

انتظر قليلا من الوقت و سوف يتم تحميل التطبيق.

واستمتع بعد ذلك باستخدام هذا التطبيق.

مميزات تطبيق واتس آب الذهبي

يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي العديد من المميزات الرائعة و المميزة و من أفضل مميزات تطبيق واتس آب الذهبي هو، أنه يستطيع الشخص الذي يقوم باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي أن يتوفر له القيام بتغيير الثيمات و الخلفيات و أيضا تخصيص التجربة الخاصة بتطبيق واتس آب الذهبي، و يتميز هذا التطبيق بتقديمه واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و تمكنك من حجب الاعلانات.