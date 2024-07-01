طريقة تحميل واتساب الذهبي وماهي مميزات الواتساب الذهبي

يعد تطبيق واتس آب الذهبي هو من ضمن التطبيقات الرائعة والمميزة و التي يريد الكثير من الأشخاص أن يقوموا باستخدامه، و هو يعد نسخة و قد تم تعديلها من تطبيق واتس آب العادي و الأصلي و يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي علي مجموعة كبيرة من المميزات الرائعة، و قد قام الكثير من الأشخاص بتحميل هذا التطبيق و قد حظي هذا التطبيق على شهرة واسعة و كبيرة و ذلك على مستوى العالم، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي طريقة تحديث واتساب الذهبي، و ما هي مميزات واتس آب الذهبي.
طريقة تحميل واتس آب الذهبي
يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن طريقة تحميل واتساب الذهبي، و ذلك من خلال مجموعة من الخطوات يجب إتباعها و هى:
- أولا أدخل على جوجل بلاي أو أب ستور علي حسب نوع الجهاز الخاص بك.
- بعد ذلك أكتب إسم التطبيق في خانة البحث.
- بعد أن يظهر التطبيق قم بالضغط عليه، ثم قم بالضغط على زر تحميل تطبيق واتس آب الذهبي.
- انتظر قليلا من الوقت و سوف يتم تحميل التطبيق.
- واستمتع بعد ذلك باستخدام هذا التطبيق.
مميزات تطبيق واتس آب الذهبي
يتضمن تطبيق واتس آب الذهبي العديد من المميزات الرائعة و المميزة و من أفضل مميزات تطبيق واتس آب الذهبي هو، أنه يستطيع الشخص الذي يقوم باستخدام تطبيق واتس آب الذهبي أن يتوفر له القيام بتغيير الثيمات و الخلفيات و أيضا تخصيص التجربة الخاصة بتطبيق واتس آب الذهبي، و يتميز هذا التطبيق بتقديمه واجهة للمستخدم سهلة و بسيطة و تمكنك من حجب الاعلانات.