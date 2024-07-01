www yemenexam com رقم الجلوس تاسع 2024 اليمن استعلم الآن عبر المنصات الرسمية والـSMS

ارتفعت معدلات البحث الرائجة اليوم عبر محرك بحث جوجل حول خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024، وفي إعلان رسمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية ظهور نتائج الصف التاسع اليمن للعام الدراسي 2023/2024، تم الإعلان عن النتائج رسميًا وبشكل حصري من قبل الوزارة، حيث يمكن الاطلاع على النتائج فقط عن طريق رقم جلوس الطالب، وأوضحت الوزارة طرق الاستعلام عن النتائج بشكل بسيط وسهل سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر الاتصال برقم الهاتف المخصص.

www yemenexam com رقم الجلوس تاسع 2024

تم الإنتهاء من تتبع النتائج بعد مراجعة ورقة إجابات الطلاب، وتم نشر النتائج الخاصة بالصف التاسع لهذا العام، يمكن الوصول إلى نتائج الصف التاسع لعام 2024 من خلال الرابط المخصص على موقع الوزارة، باتباع الخطوات المحددة التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن، أو الإدارة العامة للاختبارات. انقر فوق “خدمات الوزارة”. سوف تظهر لك قائمة منسدلة، انقر فوق “النتائج” للانتقال إلى الصفحة المخصصة للاستعلام عن النتائج. اختر العام الدراسي 2023 / 2024 من بين الخيارات المتاحة. أدخل رقم الجلوس للطالب الذي ترغب في معرفة نتيجته في الحقل المحدد لذلك. بعدما تقوم بإدخال رقم الجلوس، انقر فوق زر “عرض النتيجة”. ستظهر لك الدرجات التفصيلية للطالب والمجموع الكلي على الشاشة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائج الصف التاسع بسهولة وسرع

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن عن طريق الرسائل

قدمت الوزارة عدة طرق للاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن لعام 2024 بالاسم، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج من خلال الرابط المخصص لإعلان النتائج أو عن طريق الاتصال بالرقم 161، حيث يُطلب من الطالب إدخال رقم جلوسه للاطلاع على نتائجه، ويتم ذلك بعد تصديق النتائج رسميًا من قبل وزير التربية والتعليم اليمني.