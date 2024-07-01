6000 ريال غرامة كسر الإشارة.. ما هي المخالفات المرورية في السعودية 1446؟

أعلنت هيئة المرور العامة في المملكة السعودية عن جدول المخالفات المرورية الجديد بالإضافة إلى أسعار الغرامات المرورية والتي قد تصل إلى 6 آلاف ريال وأوضحت الحالات التي يكون فيها عقوبة السجن، وتزايد البحث من قبل الكثير من المواطنين في المملكة السعودية عن معرفة جدول المخالفات المرورية وأسعار المخالفات الجديدة ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.

جدول المخالفات المرورية في السعودية

وضعت هيئة المرور جدول المخالفات المرورية الجديد من أجل علم كافة المواطنين بالعقوبات الجديدة بشكل مسبق لعدم ارتكابهم أى شيء يعاقبون عليه وجاءت المخالفات على النحو التالي:

في حالة قيادة السيارة في الأسواق أو قيادة السيارة والتأمين منتهي يتم دفع غرامة تقدر تتراوح من 100 ريال حتى 150 ريال.

كذلك في حالة قيادة السيارة من غير استخدام الإشارات أو القيادة بدون رخصة سير، أو القيادة من غير استخدام حزام الأمان تتعرض لغرامة مالية تتراوح من 150 ريال سعودي حتى 300 ريال.

في حالة ترك أطفال أقل من عشر سنوات بمفردهم داخل السيارة أو عدم الإلتزام بالمسار تقع عليك غرامة تتراوح بين 300 ريال حتى 500 ريال سعودي.

كذلك في حالة الوقوف بالسيارة في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات يتم وقوع غرامة تتراوح بين 500 ريال سعودي حتى 900 ريال.

أسعار المخالفات المرورية الجديدة

جاءت أسعار المخالفات المرورية للذين يتجاوزون السرعة المحددة على الطرق العامة على النحو التالي: