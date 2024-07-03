“الحلقة الأولى مدبلجة“ مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني الحلقات الحصرية بجودة hd

ينتظر جميع المشاهدين عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني بفارغ الصبر وهو واحد من الأعمال التركية التي أطلقت في الآونة الأخيرة وحقق نجاح باهر وهذا بسبب أحداثه التي تسير في إطار شيق، تدور قصة المسلسل حول محمد الفاتح وهو واحد من الشخصيات العظيمة التي خاضت عدد كبير من الفتوحات من أجل توسيع الرقعة الإسلامية، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

الجدير بالذكر أن محمد الفاتح واحد من القادة العظام الذين تولوا حكم الدولة العثمانية وسوف يخوض العديد من الفتوحات والمعارك ومن أبرز تلك الفتوحات هو فتح اسطنبول، يقوم بدور محمد الفاتح الممثل البارع كنان إميرزالي أوغلو، ومن المقرر أن يشهد الموسم الثاني من مسلسل محمد الفاتح عدد من المعارك والفتوحات الجديدة، يحب العلم أنه لم يتم تحديد موعد محدد لعرض المسلسل حتى الوقت الحالي.

موعد عرض مسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

كان يتم عرض مسلسل محمد الفاتح الموسم الأول في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الثاني في نفس المواعيد.

القنوات العارضة لمسلسل السلطان محمد الفاتح الجزء الثاني

يعرض المسلسل على قناة TRT التركية والتي يمكنك تنزيلها من خلال استخدام البيانات التالية:

التردد: 11450.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

ويعرض أيضا على قناة الفجر الجزائرية والتي يمكنك استقبالها من خلال استخدام التردد التالي: