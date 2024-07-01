عيالك مش هيتحركوا من على التلفزيون.. تردد قناة كراميش الفضائيه2024 بجودة ممتازه سلي عيالك بيها

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
عيالك مش هيتحركوا من على التلفزيون.. تردد قناة كراميش الفضائيه2024 بجودة ممتازه سلي عيالك بيها

قناة كراميش الفضائيه هي عبارة عن قناة تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد التعليمية و الهادفة و التي تهدف إلي تعليم الأطفال جميع القيم الأخلاقية و السلوكية، و هي من أكثر القنوات الفضائية التي يقوم  الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور بالبحث عنها، و ذلك حيث تعتبر هذه القناة من ضمن أبرز القنوات  الفضائية التي تقوم و تعمل على عرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي قناة  تقوم بعرض العديد من البرامج و الأناشيد  المختلفة، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية و علي شهرة واسعة جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع القيام بتحميل قناة كراميش الفضائية و ذلك بكل سهولة و بساطة من خلال مجموعة من الخطوات و هي:

  • أولا تردد القناة هو: 11605.
  • القمر الصناعي هو: نايل سات.
  • استقطاب القناة هو: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.
  • معدل ترميز القناة هو: 27500.

طريقة استقبال قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

يقوم الكثير بالبحث عن طريقة تحميل قناة كراميش علي الجهاز الخاص به و تستطيع أن تستقبل قناة كراميش الفضائية، و ذلك و من خلال مجموعة من الخطوات و هي:

  •  اضغط على الزر الخاص بعرض القائمة في جهاز التحكم اضغط على زر القائمة الرئيسية.
  • بعد ذلك قم بتحديد البحث عن القنوات.
  • بعد ذلك اكتب التردد الخاص بقناة كراميش الجديد و غيرها من البيانات التي يلزم كتابتها.
  • بعد ذلك اضغط على كلمة بحث.
  • ثم قم بالضغط على كلمة حفظ، و سوف يصبح لديك قناة كراميش علي الجهاز الخاص بك.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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