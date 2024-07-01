عيالك مش هيتحركوا من على التلفزيون.. تردد قناة كراميش الفضائيه2024 بجودة ممتازه سلي عيالك بيها

قناة كراميش الفضائيه هي عبارة عن قناة تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد التعليمية و الهادفة و التي تهدف إلي تعليم الأطفال جميع القيم الأخلاقية و السلوكية، و هي من أكثر القنوات الفضائية التي يقوم الكثير من الأشخاص و أولياء الأمور بالبحث عنها، و ذلك حيث تعتبر هذه القناة من ضمن أبرز القنوات الفضائية التي تقوم و تعمل على عرض محتوى هادف و تعليمي للاطفال، و هي قناة تقوم بعرض العديد من البرامج و الأناشيد المختلفة، و قد حصلت هذه القناة علي نسبة مشاهدة عالية و علي شهرة واسعة جدا، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هو تردد قناة كراميش الفضائية، و ما هي طريقة تحميل قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة كراميش علي القمر نايل سات

تستطيع القيام بتحميل قناة كراميش الفضائية و ذلك بكل سهولة و بساطة من خلال مجموعة من الخطوات و هي:

أولا تردد القناة هو: 11605.

القمر الصناعي هو: نايل سات.

استقطاب القناة هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

طريقة استقبال قناة كراميش الفضائيه على الجهاز الخاص بك

يقوم الكثير بالبحث عن طريقة تحميل قناة كراميش علي الجهاز الخاص به و تستطيع أن تستقبل قناة كراميش الفضائية، و ذلك و من خلال مجموعة من الخطوات و هي: