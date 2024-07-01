37 ألف مستفيد .. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf مظلتي في عموم العراق

قامت الحكومة في دولة الجزائر بالإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة لعام 2024، ووضحت بأن سوف يتم إعطاء تلك الوجبة للأشخاص الذين يكونوا متوافقين مع الشروط التي تم الإعلان عنها، ومن المعروف أن تلك الوجبة يتم تقديمها من دولة العراق إلى المواطنين لمساعدتهم على تخطي الظروف التي أصبح أكثرية المواطنين يمرون بها، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق 2024

قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المواطنين حتى يستطيعوا الحصول على الوجبة الأخيرة، وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربع أفراد. يجب أن يكون المتقدمين حاملي الجنسية العراقية. أن يتراوح عمر المتقدم من 18 عام حتى 60 عام. أن لا يزيد عمر النساء عن 55 عام ولا يقل عن 15 عام.

أوراق الحصول على الوجبة الأخيرة في العراق 2024

مثل ما قامت الحكومة العراقية بالإعلان عن الشروط قامت أيضًا بالإعلان عن الأوراق التي يجب تقديمها لكي يستطيع المواطنين الحصول على الرعاية الاجتماعية:

يجب تقديم البطاقة الشخصية الخاصة بالمتقدم. يجب إحضار البطاقة الانتخابية الخاصة بدولة العراق. إحضار الهوية العراقية مع إثبات الدخل الشهري الخاص بالمتقدم. أن يكون السجل المدني للمتقدم خالي من الجرائم.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2024

يستطيع جميع المواطنين الآن الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الخاصة بالوجبة الأخيرة من خلال الدخول على منصة مظلتي وإنشاء حساب بها، والقيام بعد ذلك بالضغط على الاستعلام عن نتائج برنامج الرعاية الاجتماعية، وكتابة جميع البيانات المطلوبة، وتتمثل تلك البيانات في اسم المتقدم ورقم البطاقة الشخصية واختيار المحافظة واختيار الوجبة، ثم القيام بعد ذلك بالضغط على تحميل كشوفات نتائج أسماء المقبولين في الرعاية، وسوف تجدون بعد ذلك الكشوفات على الهاتف الخاص بكم.