“الحلقة الأولى مترجمة“ مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني الحلقات الحصرية بجودة hd

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي وهذا بعد أن نجح الموسم الأول والذي انتهى منذ أيام قليلة ولهذا السبب قررت الشركة المنتجة أن تقوم بإطلاق الموسم الثاني منه والذي تم تأليفه من قبل مجموعة من المؤلفين الأتراك بالتعاون مع مجموعة من المؤلفين الباكستانيين وذلك كان له دور كبير في نجاح المسلسل، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل صلاح الدين الجزء الثاني

تدور قصة مسلسل صلاح حول القائد العظيم صلاح الدين الأيوبي وهو مؤسس الدولة الأيوبية وخاض عدد كبير من الفتوحات وأشهرها فتح القدس والذي ظل تحت حكم الصليبيين لفترة تصل حتى 92 عام، ووفقا لما نقلته الكثير من المصادر الإخبارية أنه سوف يتم عرض الجزء الجديد يوم الثلاثاء القادم.

القنوات العارضة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

حصلت الكثير من القنوات على حقوق نشر الموسم الأول من مسلسل صلاح الدين ومن المقرر أنها تحصل على حقوق إذاعة الموسم الثاني ومن القنوات الأتية:

قناة الفجر الجزائرية

وهي تقوم ببث المسلسل باللغة العربية ويمكن للجميع بتنزيل القناة بشكل مجاني تماما وهذا من خلال استخدام التردد التالي على القمر نايل سات:

التردد: 12645.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: أفقي.

قناة ATV

تحرص تلك القناة على المسلسل باللغة التركية وهي من القنوات المجانية حيث أنها لا تحتاج إلى رسوم اشتراك عند تنزيلها، والتردد الخاص بها هو: