ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة طيور الجنة2024 و ماهي البرامج التي تقوم بتقديمها

قناة طيور الجنة هي من أوائل القنوات التي ظهرت في مجال تقديم المحتوي لجميع الأطفال علي شكل أناشيد تربوية و تعليمية، و هي من القنوات الفضائية التي حصلت علي شهرة واسعة، و ذلك لأنها تقوم بتقديم العديد من البرامج و الأناشيد للأطفال، و التي تتميز بأنها مميزة وتعليمية بشكل رائع، و تعمل علي مساعدة أولياء الأمور من اجل تربية الأطفال علي العقيدة الإسلامية، و من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي تردد قناه طيور الجنة الجديد، و ما هي البرامج التي تقوم قناة طيور الجنة الفضائيه بتقديمها.

تردد قناة طيور الجنة الفضائيه على القمر نايل سات

يمكنك القيام بتحميل قناة طيور الجنة الفضائيه و ذلك علي القمر الصناعي نايل سات، و بكل سهولة و ذلك عن طريق مجموعة من الخطوات و هى:

أولا تردد قناة طيور الجنة: 11274.

معدل استقطاب القناة هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

البرامج و الأناشيد التي تقوم قناة طيور الجنة بتقديمها

قناة طيور الجنة هي عبارة عن قناة تقوم بتقديم العديد من البرامج المتنوعة و المتعددة و التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم الأخلاقية و السلوكية، و تساعد علي تنمية تفكيرهم الإبداعي و الفكري، و تعمل على تقديم البرامج التي تهدف إلي زيادة الذكاء لدي الاطفال و الذي يساعد أيضا علي التفكير الاستراتيجي وهذا يؤدي إلى أن ينشأ الطفل على التربية الإيجابية و علي العقيدة الإسلامية الصحيحة، و هي التي يبحث عنها أولياء الأمور.