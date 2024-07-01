تموين ضاع عليك للابد.. حالات يتم فيها وقف التموين نهائيا عن اصحابها.. اعرفها احسن تقع فيها

بعض الحالات تتسبب في تعليق عملية إصدار بطاقات التموين، هذا ما أكدهته الدكتورة شيماء عسكر، مديرة إدارة البطاقات التموينية في مديرية التموين بمحافظة الشرقية، وأوضحت أن هناك فئات استثنائية يتم مراجعتها بدقة، بالإضافة إلى تعليق بطاقات التموين لـ 13 فئة، وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ومنعهم من الاستحقاق في السلع التموينية، يأتي هذا التوقف رغم صرف الخبز لهؤلاء الأفراد بشكل استثنائي.

حالات وقف بطاقة التموين

حالات وقف بطاقة التموين قد تشمل عدة أسباب، منها:

زيادة الدخل: إذا تم تحقيق دخل يتجاوز الحدود المحددة لاستحقاق بطاقة التموين، قد يتم وقف البطاقة.

تغيير في الحالة الاجتماعية: مثل الزواج أو التغييرات في الأسرة التي تؤدي إلى تغيير في المعايير المطلوبة للتموين.

عدم التحديث الدوري: إذا لم يتم تحديث المعلومات المطلوبة بانتظام، قد يؤدي ذلك إلى تعليق أو وقف البطاقة.

حسن الوضع المالي: إذا ارتفعت الدخول أو تحسنت الظروف المالية بشكل يجعل الأسرة غير مستحقة للاستمرار في استخدام بطاقة التموين.

خطوات استرجاع البطاقة التالفة