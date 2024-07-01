هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم اعرف راتبك موعد نزول راتبك الآن في مصرف الرافدين

أعلنت هيئة المتقاعدين في العراق تأجيل توزيع رواتب المتقاعدين حتى يوم غد الثلاثاء، وذلك نظراً لتزامن موعد التوزيع مع عطلة جميع المصارف اليوم الاثنين. ويأتي هذا القرار بسبب تطبيق الجرد النصف سنوي في المصارف، وأوضح مسؤول أن جميع المصارف في العراق تم إغلاقها اليوم لإجراء عمليات الجرد الدورية والنظم المالية النصف سنوية، مما يؤدي إلى تأخير عملية توزيع الرواتب على المتقاعدين.

هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم؟

أوضحت وزارة المالية العراقية من قبل أن رواتب المتقاعدين ستُصرف في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية، في حال حدوث ذلك، سيتم تأجيل صرف الرواتب إلى أو تقديمها، حيث كان من المقرر صرف الراتب المستحق بقيمة زيادة 100 ألف دينار في اليوم الاثنين الأول من يوليو 2024، الموافق الـــ 25 من ذو الحجة، وبسبب وجود الجرد النصفي تم تأجيل موعد القبض، يمكن الاستعلام عن الرواتب ومعرفة التفاصيل الكاملة من خلال اتباع الخطوات التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية الرسمي. الضغط على خدمة صرف رواتب المتقاعدين. ملء البيانات الشخصية المطلوبة، والتي تتضمن الاسم ورقم الحساب المصرفي. عند النقر على “استعلم”، سيتم عرض قيمة الراتب المستحق مع تحديد موعد الصرف.

قيمة الزيادة الجديدة في رواتب التقاعد

أعلنت الحكومة العراقية مؤخراً زيادة رواتب المتقاعدين لشهر يوليو 2024 بنسبة 5%، مما يعادل 100 ألف دينار عراقي، ولكن هذه الزيادة لا تشمل المتقاعدين الذين يتلقون رواتب تقاعدية تزيد عن مليون دينار عراقي، حيث يحتسب نسبة الزيادة على أساس الراتب الأساسي للمتقاعدين