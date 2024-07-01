الحلقة 165 من مسلسل “المؤسس عثمان” تشعل شاشات قناة الفجر! أحداث جديدة ومواقف مثيرة بانتظاركم!

يتساءل عدد كبير جدًا من الأشخاص عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس، حيث أن هذا الموعد يبحث عنه بشكل مكثف جميع الجماهير التي تتابع هذه الدراما التاريخية المميزة، وبالأخص بعد انتهاء الخمسة أجزاء من هذا العمل الضخم والمميز، والجدير بالذكر أن هذا المسلسل قد استطاع أن يحقق ويترك بصمة لم يسبق لأي مسلسل تركها من قبل، بالإضافة أيضًا لأن المسلسل جذب الكثير من المشاهدين الذين ينتظرون الأحداث القادمة لمعرفة الأحداث التي مرت بها الدولة العثمانية على مر تاريخها الطويل، وسوف نوضح لكم جميع الأمور المتعلقة بموعد عرض المسلسل بشكل مفصل خلال مقالنا.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس

قد تصدر موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس قوائم البحث مؤخرًا وذلك منذ بدأ عرض حلقات المسلسل، حيث أنه طوال الأجزاء السابقة قدم مسلسل للمشاهدين أحداث مثيرة ومشوقة، مما جعلهم في حالة ترقب وتعلق لا تنتهي بهذا المسلسل الرائع، وذلك ما جعل الشركة المنتجة تقوم بالإسراع في تصوير مشاهد هذا من مسلسل وأيضًا تنفيذ جميع عمليات المونتاج وكل ما يخص التصوير، وذلك حتى يتم عرض الحلقات بصورة سريعة، وأيضًا في إطار حفاظ شركة بوزداغ على الجمهور العريق الخاص بالمؤسس عثمان، كذلك فقد أعلنت الشركة عبر موقعها الرسمي وأيضًا من خلال الصحف عن بدء عرض حلقات الجزء السادس في شهر نوفمبر من عام 2024.

القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 الجزء السادس

يمكن متابعة هذا المسلسل التركي الرائع والشيق الذي تم تحديد موعده في الشهور المقبلة عبر العديد من القنوات التي تقوم بترجمته للغة العربية، وذلك حتى يتمكن المشاهدين العرب من الاستمتاع بأحداثه بلغتهم الخاصة، ومن أبرز القنوات الناقلة لهذا المسلسل ما يلي:

قناة الفجر الجزائرية.

قناة اليرموك.

قناة ATV التركية.

موقع قصة عشق.

والجدير بالذكر أن بعض المصادر قد أشارت إلى أنه لن يتم مشاركة أي أشخاص وممثلين جدد في هذا الموسم الجديد، وأنه سوف يتم الإكتفاء بالشخصيات التي شاركت في المواسم السابقة من هذا العمل المميز.