فك الحظر عن واتسابك بسهولة مع واتس أب جولد الجديد! تحديث بجد جبار ⭐⭐

يعتبر تحديث واتس أب جولد أحد أشهر التحديثات التي قام بإصدارها المطور أبو عرب لإصدار واتساب الرسمي، حيث أن نسخة واتساب جولد قد تم تزويدها بالعديد من الإمكانيات والمميزات التي مكنته من التفوق على جميع التطبيقات الأخرى، كذلك فإن هذا الإصدار قد أصبح الأشهر بين باقي النسخة حيث يتم توفيره لكافة أنواع الأجهزة سواء الأندرويد أو الآيفون أو غيرهم، بجانب توفيره بشكل مجاني تمامًا دون الحاجة لدفع أي رسوم شراء داخل التطبيق، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا التطبيق بشكل مفصل خلال مقالنا.

تحديث واتس أب جولد

إن تحديث واتس أب جولد يعد واحد من أفضل وأشهر النسخ التي تم تطويرها حديثًا، حيث يتمتع هذا التطبيق بالعديد من المزايا التي سوف نتعرف عليها فيما يلي:

أولًا تم إضافة ميزة ضد الحظر في هذا التطبيق، حيث لا يمكن لأي أحد من المستخدمين حظرك عند استخدام واتساب جولد.

كذلك فإنه يوفر ميزة الرد التلقائي على جميع الرسائل.

بالإضافة أيضًا إلى أنه يمكنك أن تقوم بعمل جدولة الرسائل في وقت معين تحدده بنفسك.

كذلك فقد أصبح من الممكن تنشيط الوضع الليلي داخل هذا الإصدار.

كما أنه يمكنك كتابة رسالة نصية عدد حروفها يصل إلى 250 حرف داخل المحادثات.

مع تزويده إمكانية إنشاء حالات تصل عدد حروفها إلى 255 حرف.

بالإضافة إلى أنه يمكنك تنزيل كافة الحالات الخاصة بجهة اتصالك وحفظها على هاتفك دون الحاجة لطلبها منهم.

مع العلم أنه يمكنك أيضًا إرسال ملفات فيديو بحجم يصل إلى 50 ميجابايت.

أما بالنسبة إلى الملفات الصوتية فيمكنك إرسال ملفات تصل حجمها إلى 100 ميجابايت.

وأخيرًا يجب العلم أن التطبيق يوفر مجموعة من السمات، التي يمكنك اختيار من بينها ما يناسب ذوقك الخاص.

عيوب واتساب جولد

من أهم الأمور التي يجب معرفتها عن هذا التطبيق هي العيوب المتعلقة بالتحديث الجديد، والتي تتمثل فيما: