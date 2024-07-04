“ماما زعلت من سوسو” كل الأغاني المميزة على تردد تردد قناة كراميش الجديد 2024

من أهم الترددات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص هو تردد قناة كراميش 2024، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى خاص بالأطفال، كذلك فإن اللعبة تتميز بمحتواها الهادف والمتنوع الذي يشمل الأغاني والبرامج، كذلك فإن إدارة القناة تعمل بكل جد على تحديث القناة الخاصة بها بشكل منتظم، وذلك لتوفير أعلى جودة بث لجميع المشاهدين، بالإضافة أيضًا إلى ذلك فإن القناة تبث محتواها طوال الـ 24 ساعة، الأمر الذي جعلها تحقق نجاح باهر جدًا في مدة زمنية قصيرة، ناهيك عن كون القناة متاحة بصورة مجانية بلا أي اشتراك، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات المتعلقة بتردد هذه القناة خلال مقالنا.

تردد قناة كراميش 2024

يمكن لجميع أولياء الأمور القيام بتنزيل تردد قناة كراميش 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بهم، وذلك حتى يتمكن أطفالهم من الاستمتاع بمشاهدة مختلف البرامج التي تمتاز بتنوعها وأيضًا بفائدتها الكبيرة لهم، ويتمثل تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11605.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصويب الخطأ هو: 6/5.

جودة القناة: SD.

مميزات قناة كراميش

تمتلك قناة كراميش مجموعة من المزايا التي جعلتها واحدة من أفضل القنوات الأطفال، التي تقدم محتوى متميز خاص بها، وسوف نسلط الضوء على هذه المزايا فيما يلي: