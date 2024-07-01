إعلان نتائج البكالوريا سوريا 2024: تفاصيل شاملة وطرق الاستعلام

تزداد عمليات البحث حاليًا عن رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا سوريا 2024، لاسيما بعد انتهاء الطلاب والطالبات من أداء الاختبارات المقررة لهذا العام الدراسي، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية السورية عن موعد إعلان نتائج البكالوريا لعام 2024 في سوريا، وذلك عبر بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2024 في سوريا

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية، سيتم إعلان نتائج البكالوريا لعام 2024 يوم الإثنين، الموافق 15 يوليو 2024، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت سوريا، كما ستتاح النتائج إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول الفوري والآمن إلى نتائجهم.

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 بسوريا

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2024 في سوريا حسب الاسم أو رقم الاكتتاب عبر اتباع الخطوات التالية:

أولاُ من خلال رابط موقع “نتيجة نت” أحد أهم المصادر الرسمية للوصول إلى النتائج بسهولة وبيسر من خلال رقم الطالب فقط.

كما يمكن الحصول على النتيجة من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية.

الدخول إلى خيار النتائج الامتحانية.

اختيار نتائج البكالوريا – الدورة الأولى 2024.

إدخال البيانات المطلوبة، مثل اسم الطالب الرباعي، محافظة الطالب، ورقم الاكتتاب.

تحديد القسم (علمي / إنساني / زراعي / صناعي).

النقر على إظهار النتيجة بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة.

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