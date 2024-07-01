الموسم السادس حصري قيامه عثمان 2024 احداث ومفاجآت جديدة

مسلسل المؤسس عثمان حقق نسب مشاهده عاليه في جميع دول الوطن العربي وأصبح من المسلسلات الشهيرة التي ينتظرها الملايين من الأفراد، وذلك بعد عرض خمس مواسم سابقة استطاعت أن تجذب المشاهدين إلى حيث انه من انواع الدراما المختلفة المفضلة عند عدد كبير من الأفراد وقد حقق نجاح غير عادي في السنوات الماضية لذلك الجميع متراقب الجزء الثالث من مسلسل المؤسس عثمان وما هي أحداثه والقنوات الناقله له وسوف نعرض كل ذلك خلال هذا المقال.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

بعد انتهاء أحداث الموسم الخامس من المؤسس عثمان والذي ضم عدد كبير من الأحداث التاريخية والحروب والمعارك والتطورات في الأحداث بدأ طاقم العمل في تصوير مسلسل الجزء السادس والانتهاء منه تم الإعلان الترويجي له حيث انه من المقرر أن يعرض في شهر سبتمبر القادم على عدد من القنوات الفضائية.

قنوات عرض المؤسس عثمان

سوف يعرض المؤسس عثمان على قناة آي تي في التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساء حيث أن الحلقات سوف تضم احداث ساخنة ومثيرة بالاضافه الى انك يمكنك ان تشاهد المسلسل أيضا على قناة الفجر الجزائرية في يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8:00 مساء وتستطيع ان تستمتع بالمسلسل عبر هذه القنوات من خلال الترددات التالية:

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعى النايل سات يكون 113400.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا ¾.

تردد قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي النايل سات يكون كتالي