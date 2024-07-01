أهم بدائل الثانوية العامة 2024 مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية 2024 شروطها وأماكنها

يريد العديد من الطلاب معرفة بدائل الثانوية العامة بعد أن حصلوا على نتائج الشهادة الإعدادية، ويرغب العديد من الطلاب والطالبات الانضمام إلى مدارس غير مدارس الثانوية العامة لأنها تكون صعبة للغاية، كما أن يوجد بعض الطلاب لم يحصلوا على مجموع الثانوية العامة؛ لذلك يبحثون عن بداله له؛ لذلك تم الإعلان عن مدرسة وي فهي مدرسة رائعة للغاية، ويمكن للجميع الانضمام إليها إذا كانوا متوافقين مع الشروط التي تم الإعلان عنها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس وي 2024

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب أن تكون متوفرة في الطلاب حتى يستطيعوا التقديم في مدرسة وي ومن تلك الأوراق التالي:

تقديم إيصال دفع مصروفات.

إحضار صورة من شهادة ميلاد الطالب.

إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر.

تقديم باين معتمد من الإدارة التعليمية.

تقديم صورة من شهادة النجاح.

إحضار صورتين للطالب.

تقديم شهادة طبية معتمدة.

شروط التقديم في مدرسة وي 2024

يوجد هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الطلاب حتي يستطيعوا التسجيل بنجاح في مدرسة وي ومن تلك الشروط التالي:

يجب ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عام. أن يكون الطالب جيد في اللغة الإنجليزية. تقديم جميع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة. أن يكون الطالب حصل على مجموع 250 درجة.

فروع مدارس وي في مصر 2024

يوجد الكثير من فروع مدارس وي في مصر وتلك المدرسة تكون للتكنولوجيا، وتم توفير الكثير من الفروع ومن تلك الفروع التالي: