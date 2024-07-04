“اللاعبية الحريفة فقط” اكتشف أسرار المدينة المخفية مع شفرات رهيبة مجانية!

تعتبر شفرات لعبة GTA Vice City من أهم وأبرز الأشياء التي توفرها لعبة جاتا لجميع اللاعبين والمستخدمين في سلسلة هذه اللعبة، والجدير بالذكر أنه مع قرب موعد إطلاق الجزء السادس من اللعبة قد وردت بعض الأقاويل عن أنه يمكن العودة إلى Vice City التي تعتبر هي نسخة Rockstar الواقعة في مدينة ميامي فلوريدا، والتي تعتبر هي بداية كل شيء في هذه اللعبة، وسوف نوضح لكم جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة باللعبة بالإضافة إلى الرموز والكلمات الخادعة في هذه اللعبة وذلك في حالة كنت ترغب في استخدامها لذا تابع السطور القادمة.

شفرات لعبة GTA Vice City

إن العديد من اللاعبين يريدون أن يقوموا بتفعيل شفرات لعبة GTA Vice City على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وسوف نوضح بعضًا من الأكواد التي تمنحك مجموعة كبيرة من الجوائز وأيضًا تساعدك في تحقيق العديد من الإنجازات الرسمية داخل اللعبة، وسوف نوضح لكم أبرز تلك الأكواد فيما يلي:

أولًا الكود الخاص بجميع الأسلحة الثقيله هو NUTTERTOOLS.

بينما الكود الخاص بكافة الأسلحة الخفيفة THUGSTOOLS.

كذلك كود تقليل مستوى المطاردة من قبل الشرطة LEAVEMEALONE.

وأيضًا كود ملء الدرع PRECIOUSPROTECTION.

بالإضافة إلى كود الفتيات المسلحات CHICKSWITHGUNS.

أما بالنسبة إلى كود ملئ شريط الحياة فهو ASPIRINE.

كذلك كود تفجير جميع السيارات القريبة BIGBANG.

وأيضًا كود جعل السيارة طائرة COMEFLYWITHME.

بجانب كود جعل السيارة تطفو على الماء SEAWAYS.

أما بالنسبة إلى كود السائقين العنيفين MIAMITRAFFIC.

وأيضًا كود جميع الأسلحة المتوسطة PROFESSIONALTOOLS.

كود الجو المشمس ALOVELYDAY.

كما أن كود الجو العاصف هو CATSANDDOGS.

كود استدعاء السُحب الكثيفة ABITDRIEG.

كود الأجواء الضبابية CANTSEEATHING.

كود الأجواء الصافية APLEASANTDAY.

قائمة شفرات الشخصيات

أما إذا كنت ترغب في اللعب بإحدى الشخصيات فيمكنك استخدام الشفرات التالية: