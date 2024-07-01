عااجل.. صرف تموين شهر يوليو بزيادة 100 جنيه على كل بطاقة.. اعرف اشاعة ولا حقيقة

تزايدت الاهتمامات حول زيادة قيمة بطاقة التموين بمقدار 100 جنيه مصري، خلال الأيام الأخيرة نتيجة انتشار الشائعات من مصادر غير موثوقة، من المتوقع أن تتم هذه الزيادة في شهر يوليو القادم للعام 2024، مما دفع حملة حملة البطاقات التموينية إلى البحث عن صحة الأخبار المتداولة لذا، في مقال اليوم وعبر موقع البديل سوف نتعرف على اخر الاخبار التي تخص زيادة 100 جنيه على بطاقات التموين لكافة المواطنين في الجمهورية، وما هي اخر الاسعار التي سجلتها السلع التموينية في الاسواق فقط تابعونا.

اسعار السلع التموينية

وفي صد هذا الخبر، اليكم اخر الاسعار التي سجلتها السلع التموينية المختلفة:

هذا وقد سجل سعر كيلو جرام 12.60 جنيه.

بينما زيت حجم 800 مللي فقد سجل سعر 30 جنيه.

غي حين سجل كيلو جرام الأرز سعر قدره 12.60 جنيه.

فيما سجل سعر 800 جرام مكرونة ك 15.50 جنيه.

وسجل سعر 400 جرام مكرونة 7.75 جنيه.

في حين سجل 500 جرام من عدس 21 جنيه.

بينما وصل سعر 500 جرام فول 9 جنيهات.

حقيقة زيادة التموين

هناك خطط لزيادة بطاقات التموين بمقدار 100 جنيه، حيث نفى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، جميع الشائعات المتداولة حول تخفيض هذه الزيادة، أوضح أنه إذا تم التوصل إلى قرارات بزيادة البطاقات، سوف يتم الإعلان عنها رسميا عبر الصفحة الرسمية للوزارة، وبخصوص مواعيد صرف التموين، حددت وزارة التموين اليوم الأول من كل شهر موعدا لسحب التموين للمستحقين.