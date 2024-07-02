بخصم يصل إلى 700 ريال سعودي.. إليكم أحدث عروض جرير لهواتف ايفون 15 وكيفية شرائها

مكتبة جرير هي إحدى المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهي توفر وتبيع الكثير من المنتجات، ومن بين هذه المنتجات هي الهواتف الذكية، حيث أعلنت مكتبة جرير عن توافر العديد من عروض هواتف آيفون 15 بأسعار مناسبة، وبنسب خصومات كبيرة تصل إلى 700 ريال سعودي، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل، سنقدم لكم جدولًا توضيحيًا لأسعار آيفون 15 على مختلف إصداراتها وسعة تخزينها.

عروض جرير لهواتف iPhone 15

الهاتف سعة التخزين السعر الخصم ابل آيفون 15 برو ماكس 512 جيجابايت 5,303.48 ريال سعودي 600 ريال سعودي ابل آيفون 15 برو ماكس 1 تيرابايت 6,086.09 ريال سعودي 700 ريال ابل آيفون 15 برو 128 جيجابايت 3,607.83 ريال سعودي 550 ريال ابل آيفون 15 برو 256 جيجابايت 3,999.13 ريال سعودي 600 ريال سعودي ابل آيفون 15 برو 512 جيجابايت 4,912.17 ريال سعودي 550 ريال ابل آيفون 15 برو 1 تيرابايت 5,738.26 ريال سعودي 600 ريال سعودي ابل آيفون 15 بلس 128 جيجابايت 3,216.52 ريال سعودي 500 ريال ابل آيفون 15 بلس 256 جيجابايت 3,694.78 ريال سعودي 450 ريال سعودي ابل آيفون 15 بلس 512 جيجابايت 4,564.35 ريال سعودي 450 ريال ابل آيفون 15 128 جيجابايت 2,868.7 ريال سعودي 500 ريال ابل آيفون 15 256 جيجابايت 3,346.96 ريال سعودي 450 ريال سعودي ابل آيفون 15 512 جيجابايت 4,216.52 ريال سعودي 450 ريال

كيفية الحصول على هواتف مكتبة جرير

يمكنكم الآن اقتناء هواتف iPhone 15 من العروض التي تقدمها مكتبة جرير، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرةع المكتبة، أو بتطبيق الخطوات التالية:

أولًا يجب التوجه إلى موقع مكتبة جرير الإلكتروني.

ثم اختر عروض الهواتف الذكية.

قم بتحديد الموبايل الذي ترغب في شراؤه.

انقر على زر الشراء، ثم حدد طريقة الشحن والسداد والتوصيل.