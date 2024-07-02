بخصم يصل إلى 700 ريال سعودي.. إليكم أحدث عروض جرير لهواتف ايفون 15 وكيفية شرائها

مكتبة جرير هي إحدى المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهي توفر وتبيع الكثير من المنتجات، ومن بين هذه المنتجات هي الهواتف الذكية، حيث أعلنت مكتبة جرير عن توافر العديد من عروض هواتف آيفون 15 بأسعار مناسبة، وبنسب خصومات كبيرة تصل إلى 700 ريال سعودي، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل، سنقدم لكم جدولًا توضيحيًا لأسعار آيفون 15 على مختلف إصداراتها وسعة تخزينها.
عروض جرير لهواتف iPhone 15
|الهاتف
|سعة التخزين
|السعر
|الخصم
|ابل آيفون 15 برو ماكس
|512 جيجابايت
|5,303.48 ريال سعودي
|600 ريال سعودي
|ابل آيفون 15 برو ماكس
|1 تيرابايت
|6,086.09 ريال سعودي
|700 ريال
|ابل آيفون 15 برو
|128 جيجابايت
|3,607.83 ريال سعودي
|550 ريال
|ابل آيفون 15 برو
|256 جيجابايت
|3,999.13 ريال سعودي
|600 ريال سعودي
|ابل آيفون 15 برو
|512 جيجابايت
|4,912.17 ريال سعودي
|550 ريال
|ابل آيفون 15 برو
|1 تيرابايت
|5,738.26 ريال سعودي
|600 ريال سعودي
|ابل آيفون 15 بلس
|128 جيجابايت
|3,216.52 ريال سعودي
|500 ريال
|ابل آيفون 15 بلس
|256 جيجابايت
|3,694.78 ريال سعودي
|450 ريال سعودي
|ابل آيفون 15 بلس
|512 جيجابايت
|4,564.35 ريال سعودي
|450 ريال
|ابل آيفون 15
|128 جيجابايت
|2,868.7 ريال سعودي
|500 ريال
|ابل آيفون 15
|256 جيجابايت
|3,346.96 ريال سعودي
|450 ريال سعودي
|ابل آيفون 15
|512 جيجابايت
|4,216.52 ريال سعودي
|450 ريال
كيفية الحصول على هواتف مكتبة جرير
يمكنكم الآن اقتناء هواتف iPhone 15 من العروض التي تقدمها مكتبة جرير، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرةع المكتبة، أو بتطبيق الخطوات التالية:
أولًا يجب التوجه إلى موقع مكتبة جرير الإلكتروني.
ثم اختر عروض الهواتف الذكية.
قم بتحديد الموبايل الذي ترغب في شراؤه.
انقر على زر الشراء، ثم حدد طريقة الشحن والسداد والتوصيل.