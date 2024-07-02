بخصم يصل إلى 700 ريال سعودي.. إليكم أحدث عروض جرير لهواتف ايفون 15 وكيفية شرائها

gaser hossam تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
بخصم يصل إلى 700 ريال سعودي.. إليكم أحدث عروض جرير لهواتف ايفون 15 وكيفية شرائها
عروض جرير لهواتف ايفون 15

مكتبة جرير هي إحدى المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية، وهي توفر وتبيع الكثير من المنتجات، ومن بين هذه المنتجات هي الهواتف الذكية، حيث أعلنت مكتبة جرير عن توافر العديد من عروض هواتف آيفون 15 بأسعار مناسبة، وبنسب خصومات كبيرة تصل إلى 700 ريال سعودي، ومن خلال مقالتنا عبر موقع البديل، سنقدم لكم جدولًا توضيحيًا لأسعار آيفون 15 على مختلف إصداراتها وسعة تخزينها.

عروض جرير لهواتف iPhone 15

الهاتفسعة التخزينالسعرالخصم
ابل آيفون 15 برو ماكس512 جيجابايت5,303.48 ريال سعودي600 ريال سعودي
ابل آيفون 15 برو ماكس1 تيرابايت6,086.09 ريال سعودي700 ريال
ابل آيفون 15 برو128 جيجابايت3,607.83 ريال سعودي550 ريال
ابل آيفون 15 برو256 جيجابايت3,999.13 ريال سعودي600 ريال سعودي
ابل آيفون 15 برو512 جيجابايت4,912.17 ريال سعودي550 ريال
ابل آيفون 15 برو1 تيرابايت5,738.26 ريال سعودي600 ريال سعودي
ابل آيفون 15 بلس128 جيجابايت3,216.52 ريال سعودي500 ريال
ابل آيفون 15 بلس256 جيجابايت3,694.78 ريال سعودي450 ريال سعودي
ابل آيفون 15 بلس512 جيجابايت4,564.35 ريال سعودي450 ريال
ابل آيفون 15128 جيجابايت2,868.7 ريال سعودي500 ريال
ابل آيفون 15256 جيجابايت3,346.96 ريال سعودي450 ريال سعودي
ابل آيفون 15512 جيجابايت4,216.52 ريال سعودي450 ريال
عروض جرير لهواتف ايفون 15
عروض جرير لهواتف ايفون 15

كيفية الحصول على هواتف مكتبة جرير

يمكنكم الآن اقتناء هواتف iPhone 15 من العروض التي تقدمها مكتبة جرير، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرةع المكتبة، أو بتطبيق الخطوات التالية:

أولًا يجب التوجه إلى موقع مكتبة جرير الإلكتروني.
ثم اختر عروض الهواتف الذكية.
قم بتحديد الموبايل الذي ترغب في شراؤه.
انقر على زر الشراء، ثم حدد طريقة الشحن والسداد والتوصيل.

إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
gaser hossam

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“استلم 52000 ريال إيداع فوري”.. للمتعثرين وأصحاب الديون والأقساط قسط 867 بدون تحويل راتب وبدون كفيل وفترة سداد حتى 5 سنوات عن طريق بنك الراجحي
إنضم لقناتنا على واتساب