احصل على وظيفة أحلامك في الإمارات! اكتشف أكثر المجالات طلباً ورواتبها مع عقود العمل المجزية!

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير مجموعة من الوظائف للشباب في جميع التخصصات، وبالتالي يرغب الشباب في معرفة هذه التخصصات المطلوبة في سوق العمل الإماراتي وأيضًا يرغبون في التعرف على نوعية العقود وما سيتم تقاضيه من رواتب، والهدف من ذلك هو تنوع العقود وتنظيم العمل بصورة أكثر ترتيبًا.

فرص العمل في الإمارات

تتنوع الوظائف التي يمكن الالتحاق بها في الإمارات العربية لذلك يمكن لجميع التخصصات الحصول على الوظيفة التي تناسب المؤهل الدراسي وأيضًا بناءً على الخبرات والمهارات التي توجد لديك، أيضًا معظم الأعمال التي تم الإعلان عنها سيتم الاحتياج فيها إلى معرفة و دراية كبيرة باللغة الانجليزية، وذلك فقط للحصول على راتب أعلى من الطبيعي بناءً على خبرات العمل التي حصلت عليها وتتقدم من خلالها.

شروط العمل في الإمارات

حددت الدولة مجموعة من الشروط التي ينبغي على المتقدم التعرف عليها حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة المناسبة، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم لديه تصريح عمل ساري من أي جهة مختصة.

امتلاك جواز سفر ساري.

جواز السفر يكون به صفحتين فارغتين.

شهادة إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

التأكد من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتحقق من حالتك الصحية.

الحصول على تأمين طبي ساري خلال فترة الاقامة بالدولة.

أنواع عقود العمل المتاحة في الإمارات

وفرت الدولة مجموعة من عقود العمل التي يمكن التقديم في إحداها والتي جاءت وفقا للآتي:

عقد العمل الدائم والذي يضمن حق العامل في الحصول على الإجازات السنوية وأيضا الأحقية في إنهاء عقد العمل في أي وقت مع إشعار صاحب العمل بشكل مسبق.

عقد عمل محدد لأصحاب المشاريع الصغيرة، وينتهي مع انتهاء المشروع من الممكن تجديده أو تحويله إلى الدائم.

عقد العمل الحر والذي من خلاله يتم مزاولة المهنة دون الارتباط بعدد ساعات محدد أو جهة معينة.

عقد العمل عن بعد، والذي يتوفر فيه بعض الشروط التي تضمن حقوق الرواتب والواجبات ويكون محدد بمدة معينة بناءً على الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.

مميزات العمل في الإمارات

تتنوع المميزات التي يمكن الحصول عليها من خلال العمل في دولة الإمارات وقد جاءت على النحو التالي: