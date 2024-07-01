“الحلقة الأولى مدبلجة“ مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقات الحصرية بجودة عالية hd

من الأشياء التي يتم البحث عنها في تلك الفترة هي متى موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وهو من المسلسلات التركية التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة حيث يقوم ملايين الأشخاص بمتابعته منذ أن تم عرض الموسم الأول وهذا لما ينقله المسلسل من أحداث تاريخية شيقة، حيث أنه يتحدث عن الدولة العثمانية وكم الصراعات التي تعرضت لها، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

انتهي الموسم الخامس من مسلسل قيامة عثمان منذ ثلاث أسابيع ومن المقرر أنه تم البدء بالفعل في تصوير الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان وهذا سوف يكون في شهر سبتمبر أو أكتوبر وهذا هو الموعد الرسمي التي يتم عرض الموسم الجديد فيه كل عام كما أكدت بعض المصادر الإخبارية أنه سوف يتم عرضه يوم الأربعاء كما هو دون تأخير أو تأجيل، تدور قصة المسلسل حول الدولة العثمانية وكم الصراعات التي خاضها عثمان أرطغرل من أجل توسيع الدولة والدفاع عنها ومن المقرر أنه يشهد الموسم الجديد مجموعة من الصراعات.

القنوات العارضة لمسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

يوجد العديد من القنوات التي حازت على حقوق نشر مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس ومنها:

قناة آي تي في التركية

وهي تقوم بعرض المسلسل باللغة التركية ويمكن لجميع المتابعين تنزيل القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات وهذا من خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 10769.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر عرب سات

وهي من القنوات التي تقوم بإذاعة المسلسل مترجم باللغة العربية، يمكنك الآن استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك باستخدام التردد التالي:

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات