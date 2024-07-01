“بالزيادة الجديدة 12200“.. موعد صرف رواتب شهر يوليو 2024 وأماكن الصرف

انتشرت العديد من الأخبار حول تبكير صرف رواتب شهر يوليو مما جعل جميع الموظفين يتساءلوا حول حقيقة تلك الأخبار لهذا السبب قامت وزارة المالية المصرية بالرد على تلك الأخبار وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا سلم رواتب الموظفين الجديد في مختلف القطاعات.

صرف رواتب شهر يوليو

انتشرت الكثير من الأقاويل حول تبكير موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أغسطس وقامت وزارة المالية بالرد على تلك الأقاويل وأكدت أنه من المقرر صرف رواتب شهر أغسطس يوم 22 من الشهر وسوف يتم صرف المتأخرات أيام 12 و 11 و8 من نفس الشهر، كما أوضح أنه من المقرر صرف رواتب شهر يوليو بدءا من يوم الخميس الموافق 18 من هذا الشهر، والمتأخرات سوف يتم صرفها أيام 8 و10 و11 من نفس الشهر.

أماكن صرف رواتب شهر يوليو 2024

يجب العلم أنه يتم صرف الرواتب من خلال ماكينات الصرافة التابعة للبنوك في جميع المحافظات أو من خلال مكاتب البريد المصري.

سلم رواتب الموظفين الجديد

تم تغيير سلم رواتب الموظفين ليكون كالتالي: