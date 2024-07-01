عاجل: ظهرت الآن نتيجة التعليم المتوسط في الجزائر “البيام” 2024

عقب حالة من الترقب والقلق شهدها الطلاب في الجزائر في انتظار موعد ظهور نتيجة التعليم المتوسط في الجزائر (البيام) للعام الدراسي 2024، حيث تمت على مدار الأيام الماضية العديد من التساؤلات من الطلاب وأولياء الأمور على وسائل التواصل الاجتماعي حول موعد الإعلان عن النتائج، كما انتشرت الشائعات بأن النتيجة ستظهر يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 في الساعة الرابعة عصرًا، إلا أن وزارة التربية الوطنية الجزائرية نفت صحة هذه الأخبار، وأكدت أنه ما زال يتم رصد درجات اختبارات الطلاب بدقة.

الآن ظهور واعلان نتيجة التعليم المتوسط في الجزائر 2024

في بيان رسمي، طمأنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية الطلاب وأولياء الأمور بشأن موعد ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط (البيام)، وأوضحت الوزارة أن عملية رصد ومراجعة درجات اختبارات الطلاب تتم بدقة متناهية لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، لتعلن بعدها اعتماد النتائج لعام 2024 بجميع المدارس والمحافظات في الجزائر، وبهذا سيتمكن الطلاب من استخراج نقاط شهادة التعليم المتوسط الآن مع ظهور النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التعليم المتوسط البيام في الجزائر 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن نتائج البيان متاحة إلكترونيًا، ويمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن النتيجة بسهولة عبر اتباع بعض الخطوات البسيطة، وفيما يلي نستعرض هذه الخطوات بالتفصيل:

التوجه إلى موقع الديوان الوطني التابع لوزارة التربية الوطنية: يجب على الطلاب وأولياء الأمور الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

الدخول إلى خانة “نتائج الامتحانات”: بعد دخول الموقع، يجب التوجه إلى القسم المخصص لعرض نتائج الامتحانات.

إدخال رقم التسجيل والرقم السري: على الطالب إدخال رقم التسجيل الخاص به بالإضافة إلى الرقم السري لتسجيل الدخول إلى الموقع.

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