شاهد مسلسل لعبة حب الحلقة 55 مترجمة بجودة عالية ديلي موشن

سوف نوضح لكم من خلال مقالنا موعد عرض مسلسل لعبة حب الحلقة 55 وهو من المسلسلات التركية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لما يقدمه من أحداث شيقة، حيث أن المسلسل تدور قصته حول البطل والبطلة التي تم دفع المال لها من أجل أن تعمل لدى البطل الذي يمتلك شركة تصميم أزياء كبيرة وسوف تتوالي الأحداث في إطار يجذب انتباه المشاهدين.

مسلسل لعبة حب الحلقة 55

شهدت الحلقة السابقة الكثير من التطورات حيث بدأت الحلقة بحديث سما مع زيد وهي تساعده في أن يكتشف ما حدث له والهدف من هذا هو إنقاذه، ومن جهة أخرى سوف سوف تعترف بين بأن هي من أخبرت زين عن ما حدث مع فريدة وسوف تذهب نينا إلى سما لكي تخبرها عن ماضيها مع مالك وسوف يترتب على هذا الحديث الدخول في تحدي قوي ما بين سما ونينا من فيهم سوف تصل إلى التاتو الخاص بمالك أولا.

ومن جهة أخرى سوف يقوم مالك بالتراجع عن فض الشراكة بينه وبين ورامي وعندما يقوم ليخبر رامي بهذا القرار سوف يجد رامي وصل عنده ومعه المحامي ويريد فض الشراكة ولكن سوف يجدوا أنه يوجد طرف ثالث شريك ولا يجب أن يتم فض الشراكة إلا بموافقتهم وهو دانيال لأنه قام بتمويل تلك الشركة من خلال منحهم الأموال وهو في حالة سكر.

القنوات العارضة لمسلسل لعبة حب

يعرض مسلسل لعبة حب على قنوات إم بي سي مصر من الأحد للخميس.