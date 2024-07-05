استعلم الآن! خطوات سهلة لمعرفة اسمك في كشوفات الرعاية الاجتماعية 2024

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على طرح أسماء المشمولين في الرعاية الوجبة الأخيرة حيث تعتبر من أهم البرامج الرئيسية التي توفرها الدولة، والهدف من ذلك توفير احتياجات الأسر التي تعاني من الدخل المحدود وذلك بتوفير دعم مادي كل شهر لعدد كبير من المواطنين الذين يتمتعون بالأهلية لهذه المنحة تهدف الحكومة العراقية من هذه المبادرة تحسين ظروف المعيشة وتوفير حياة كريمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم البلاد.

الاستعلام عن أسماء المشمولين الوجبة الأخيرة 2024

يمكن لجميع المواطنين ممن تتحقق لديهم الأهلية لاستحقاق الدعم وتقدموا بطلب الحصول على منحة الدولة الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، وذلك عبر تنفيذ الخطوات التالية:

أولًا يتم التوجه بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. بعد ذلك يتم اضافة البيانات الشخصية التي يحتاج إليها نظام من أجل إتمام عملية تسجيل الدخول.

الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية الموجودة على المنصة.

التحديد على الخدمة التي ترغب في الاطلاع عليها ثم تحديد الدفعة.

التأكيد على المحافظة التي يتبع إليها المستفيد ثم إضافة المعلومات الشخصية بدقة.

الانتظار لحظات حتى تظهر اسماء المشمولين ضمن كشوفات الدولة، كما يمكنكم تحميل القائمة ومن ثم البحث عن الاسم المطلوب في أي وقت.

شروط الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في المستفيد حتى يتمكن من الحصول على الدعم، وقد جاءت على النحو التالي:

ألا يقل عمر المتقدم من النساء عن 15 ولا يزيد عن 55 عام.

أما بالنسبة للرجال فينبغي ألا يقل عن 18 ولا يزيد عن 60 عام.

الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة 4 أفراد.

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

تقديم إثبات رسمي بدخل المتقدم الشهري.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق

وضعت الدولة بعض المعايير التي تحدد من خلالها الفئات التي يشملها البرنامج، وقد جاءت على النحو التالي: