استعدوا لتجربة غير مسبوقة! واتساب يكشف النقاب عن ميزة حصرية تلبي جميع احتياجاتكم

أعلنت الشركة المالكة لتطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم واتس اب عن طرح ميزة جديدة تمكنت من إسعاد الملايين من مستخدمي التطبيق حول العالم، حيث أكدت الشركة على طرح هذه الميزة لمساعدة المستخدمين على حل عدم قدرة التطبيق على إجراء المكالمات بدون أن يتم حفظ الارقام في جهات الاتصال، وجدير بالذكر أن هذه المشكلة يعاني منها الملايين المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، لذلك أكدت الشركة على أن هذه الميزة سيتم توفيرها في الوقت الحالي من خلال نسخة تجريبية من التطبيق يتم اختبارها وذلك من أجل العمل على تحسين تجربة المستخدم.

واتساب يطلق ميزة جديدة تسعد ملايين المستخدمين

أوضحت الشركة المالكة للواتساب أن هذه الميزة تساعد المستخدم في أن يتمكن من الاتصال في أي وقت وطلب أي أرقام دون أن يكون هناك الحاجة لحفظها ضمن جهات الاتصال، ويتم ذلك من خلال النقر على الزر الجديد الذي تم توفيره حديثًا في التطبيق:

حيث يعمل هذا الزر على تمكين إجراء المكالمات دون تسجيل الرقم في جهات الاتصال.

كما أضافت الشركة أن هذه الميزة سيتم إتاحتها فقط لبعض المستخدمين على أن يتم إتاحتها في الإصدار الجديد 2.24.13.17.

وجدير بالذكر أن هذه الميزة هي إحدى المزايا الجديدة التي توفرها الشركة المالكة في الفترة الحالية للاختبار.

يأتي ذلك وفقًا لرابط المستخدمين في التواصل مع بعضهم البعض بدون تسجيل الأرقام، وبالتالي يعيق هذه العملية عدم تسجيل الرقم ضمن جهات الاتصال.

المكالمات في واتساب

أكدت شركة ميتا المالكة لتطبيق المراسلات الفورية واتساب أن الميزات يتم خضوعها لاختبار من قبل بعض المستخدمين، وسيتم إتاحتها في القريب العاجل ضمن التحديث الجديد للتطبيق: